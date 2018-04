Subaru Legacy 3.0R spec.B

Door: BV

n Genève toont Subaru de Legacy 3.0R spec.B. Een concept van de meest discrete soort, want wie de lichtjes gewijzigde bumper, de 18-duims lichtmetalen velgen en de zwarte invulling van de lichtunits over het hoofd ziet heeft immers geen referentiepunten meer. Binnenin is de concept al even subtiel aangepast. Het zwart lederen interieur met tal van metaalkleurige accenten is identiek als dat van sommige productie-Legacy’s op de aluminium pedalen én het versnellingspookje na. Subaru biedt de zescilinder onder de kap van deze concept, goed voor 245pk en 297Nm, momenteel enkel aan in combinatie met een automatische vijfbak. De concept combineert deze motor met een handgeschakelde zesbak. Die is afkomstig van Prodrive en wordt ook al in de Impreza WRX STi gebruikt.

Vanaf eind dit jaar komt deze sportievere combinatie in Europa het gamma versterken. Om het weggedrag aan te passen aan de sportievere inborst van deze handgeschakelde versie, monteert Subaru ook nog aangepaste Bilstein-schokdempers. Vooraan zijn die, net als bij de Impreza WRX STi, omgekeerd gemonteerd om het onafgeveerde gewicht te beperken en aldus te stabiliteit te verhogen. Prestaties hebben de Japanners nog niet bekendgemaakt.