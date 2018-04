Inschrijvingen februari 2004

Door: BV

n februari werden volgens Febiac 49.700 nieuwe personenwagens ingeschreven. Dat is een stijging van niet minder dan 14,2% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Januari sloot nog 6,3% lager af dan een jaar eerder, maar omwille van de forse stijging in februari is het samengestelde cijfer voor de eerste twee maanden van dit jaar toch nog 3,2% hoger dan een jaar geleden. Ook de bedrijfswagens blijven het beter doen. De top 5 bij de personenwagens in februari bestaat uit Peugeot, Renault, Citroën, Opel en Volkswagen met respectievelijk 5775, 5767, 5364, 5045 en 4366 nieuwe inschrijvingen.