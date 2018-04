Rolls-Royce cabriostudie

Door: BV

e 100EX is de eerste concept sinds het merk onderdeel werd van de BMW Group, in 1998. De Phantom, het enige product uit de catalogus, werd in januari 2003 voorgesteld en nu al stelt het merk een studie voor van een mogelijke open variant. Het verschil tussen een traditionele concept, en wat hier een “Experimental Car” heet zit volgens de constructeur -die tussen 1919 en 1957 regelmatig deze term gebruikte- in de functionaliteit. Daar waar concepts vaak niet of nauwelijks rijden, is de EX volledig operationeel.

Deze EX, gebouwd op een aluminium space-frame, is ontworpen en gebouwd om het 100-jarige bestaan van Rolls-Royce, een verjaardag die valt in mei van dit jaar, te vieren. Het is een vierzitter cabriolet met stoffen kap en twee deuren. Het ontwerp is afkomstig van de BMW Group studio Designworks in Zuid-Californië. De ontwerpers vonden hun inspiratie behalve in de rijk gevulde merkgeschiedenis natuurlijk ook bij de Phantom, want de koets vertoont opvallend veel gelijkenissen. Toch is het ontwerp fundamenteel anders, want 16,5cm korter, 7cm lager en met een 4cm kortere wielbasis. Opgemerkte keuzes zijn houtelementen voor zowel het interieur als enkele exterieurkenmerken (zoals de afdekkap voor de canvas), in combinatie met opvallende aluminiumelementen zoals de motorkap en de omlijsting van de voorruit. Het passagierscompartiment wordt ook met een aluminiumband omrand. Die accentueert de zuivere koetswerklijn. De voordeuren zijn groot voor een vlotte toegang tot de achterbank, en scharnieren aan de achterzijde, in de stijl van vele vooroorlogse wagens en de achterdeuren van de Phantom. Een nautische stijl wordt binnenin doorgezet met een combinatie van mahoniehout voor het dashboard, zacht leder en teak voor de vloerbedekking.

De luchtophanging en tandheugel stuurinrichting zijn afkomstig van de Phantom. De wielen hebben een diameter van 21 inch en zijn voorzien van 255/50 banden voor- en 285/45 banden achteraan. De motor is een atmosferische 9-liter V16 met 64 kleppen. Die werd verkozen boven een turbomotor omwille van de soeplesse. Rolls-klanten eisen immers superieure prestaties, maar zijn wars van enige brutaliteit. De kracht wordt naar de achterwielen geleid via een automatische zesbak. Hoe de EX presteert, noch het exacte vermogen werd bekendgemaakt, maar dat zal wel ‘meer dan voldoende’ zijn. Er zijn geen plannen voor serieproductie.