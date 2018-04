Mercedes M-Klasse Final Edition

Door: BV

D

e carrière van de eerste generatie M-Klasse nadert haar eindpunt en daarom introduceert Mercedes de Final Edition. Die heeft een specifieke binnen- en buitenuitrusting.

Het meest opvallende designaspect aan de buitenzijde zijn twee bulten op de motorkap. Die zogeheten ‘power domes’ suggereren kracht en zijn nooit eerder op de M-Klasse te zien geweest. Ze worden gecombineerd met aluminiumkleurige dakrails, een zilverkleurig met chroom afgewerkt radiatorrooster, getinte ruiten en donkere achterlichtunits. Andere Final Edition-kenmerken zijn chroomaccenten aan de deurklinken en een logo op de voorportieren. Naast de standaard koetswerkkleuren biedt de constructeur ook een exclusieve Cubanite Silver metaallak aan.

Het interieur is luxueus afgewerkt met elektrisch verstelbare sportzetels vooraan in een combinatie van leder en alcantara (verkrijgbaar in drie kleuren) en een bijpassend in leder uitgevoerd stuurwiel, handremhendel en versnellingspookmof. Hout zorgt voor een stijlvolle toets. Het instrumentenbord krijgt witte wijzernaalden en chroomringen rond de tellers.

De Final Edition is verkrijgbaar vanaf april als ML 270 CDI, ML 400CDI, ML 350 of ML 500.