De nieuwe MINI Cabrio

Door: BV

M

et het Autosalon van Genève krijgt het MINI-gamma er een telg bij. Het gaat om de lang verwachtte dakloze variant van de sympathieke kleine auto. Ondanks die compacte afmetingen beweert MINI een volwaardige vierzitter te hebben gecreëerd. Mini opteerde voor een stoffen kap, waarbij de vorm zo nauw mogelijk aansluit bij de daklijn van de MINI’s zoals die momenteel in de catalogus staan. Het model kan dus bogen op dezelfde evenwichtige proporties en een robuust en krachtig uiterlijk. Het front kreeg een nieuwe bumper, hertekende koplampen en een radiatorrooster met gladdere oppervlakken. Bij de optionele Xenonlampen wordt de lens door een bijkomende ring van lichtpunten omgord, wat een apart en opvallend herkenningsteken is. Achteraan werden ook de lichtunits vernieuwd. Voortaan wordt er gebruik gemaakt van LED-technologie.

De Cabrio zal aangeboden worden in 10 kleuren. Twee daarvan zijn exclusief voor de Cabrio voorbehouden. Naast, afhankelijk van de versie, drie beschikbare kleuren voor de kap, kan het model uitgerust worden met een Chrome-Line-pakket. Dan zijn talrijke accenten verchroomd. Optioneel zijn ook de buitenspiegels en de scharnieren van de achterklep leverbaar in het blinkende materiaal.

De kapbediening is volautomatisch, heeft een geïntegreerde schuifdakfunctie en behoudt een groot deel van de sowieso niet erg riante kofferruimte van het model. De kap met Z-vouw ligt immers Ő net als die andere retro-cabrio, de VW Beetle Ő gedeeltelijk bovenop de denkbeeldige C-stijl. Met het dak open heeft de laadruimte een inhoud van 165l, dat wordt 120l met het dak dicht. De achterbank is wel nog steeds neerklapbaar waardoor desgewenst tot 605l ruimte vrijkomt. Om de toegang tot de kofferruimte te optimaliseren klapt het opgevouwen schuifdak 35° omhoog. In- en uitladen zou dan kinderspel moeten zijn. Ruimte voor een reservewiel was er niet meer, maar de Cabrio zal standaard voorzien zijn van het MINI Mobility System. Als de Cabrio is uitgerust met 16- of 17-duims-velgen zullen ook runflat-banden standaard zijn.

Het volautomatische vouwdak met verwarmbare glazen achterruit kan geopend worden in 15 seconden. Het voorste deel van het dak doet net als bij de BMW Z4 dienst als afdekzeil. De schuifdakfunctie bestaat erin dat het dak de eerste 40 centimeter horizontaal naar achteren schuift. De horizontale steunbalken blijven daarbij onveranderd op hun plaats tegen de A-stijl. Deze unieke functie kan tot 120km/u bediend worden. De kap en de schuifdakfunctie kunnen desgewenst via de afstandsbediening gesloten worden.

MINI wil klanten ook de mogelijkheid geven het interieur naar smaak aan te kleden. Daarvoor zijn drie verschillende stof- en drie ledercombinaties mogelijk, telkens in verschillende kleuren. Daarnaast kan het interieur, specifiek het dashboard en delen van de deurbekleding, geleverd worden in actraciet of zilver, met hout- of aluminiumimitatie. En ook voor het interieur is er een Chrome-Line. Een optioneel Cockpit Chronopak vervangt de grote centrale snelheidsmeter voor twee ronde instrumenten waarop de inhoud van de tank, de olie- en watertemperatuur en de oliedruk afgelezen kunnen worden. De snelheidsmeter verhuist dan naar een plaatsje naast de toerenteller op de stuurkolom.

Om de veiligheid van de inzittenden te garanderen opteerde MINI, naast een hoge koetswerkstijfheid, voor een samenspel van intelligente frontale airbags, pyrotechnische gordelspanners, gordelkrachtbegrenzers, zij-airbags, versterke A-stijlen en vaste rolbeugels. Die zijn steeds zichtbaar achter de hoofdsteunen van de achterste zitplaatsen.

De Cabrio zal in eerste instantie aangeboden worden met de motoren uit de MINI One en MINI Cooper. Later volgt wellicht ook een Cooper S-versie. De 1.6l van de One is goed voor 90pk, wat de Cabrio een top van 157km/u oplevert. De sprint naar 100km/u kan in 11,8 seconden. Het verbruiksgemiddelde zou 7,2l per 100km bedragen.

De MINI Cooper Cabrio heeft een motor met dezelfde cilinderinhoud maar een vermogen van 115pk. Die combinatie is goed voor een top van 193km/u, met een acceleratietijd van 0 naar 100km/u in 9,8 seconden en een verbruiksgemiddelde van 7,3l/100km. Beide versies zijn uitgerust met een handgeschakelde vijfversnellingsbak.