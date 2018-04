Nissan Qashqai

Door: BV

p haar stand in hal 4 van de Palexpo-hallen in Genève zal Nissan de Qashqai voorstellen. Dat is een compacte crossover met een geavanceerd 4x4-systeem voor stedelijk gebruik. Het model moet voldoende interieurruimte bieden voor een familie, stoer zijn als een terreinwagen en het comfort bieden van een gezinswagen. Het concept is het eerste volledige designproject dat werd ontworpen in Nissan’s designstudio in Londen. Die werd in januari 2003 in gebruik genomen.

Nissan mikt op cliënteel dat een actieve professionele carrière combineert met avontuurlijke uitstapjes tijdens de weekends. De eisen die aan de wagen gesteld worden zijn met andere woorden zeer flexibel. De Qashqai legt een even grote flexibiliteit aan boord om in alle omstandigheden als het ideale vervoermiddel voor de dag te komen. Het interieur is aanpasbaar omdat de individuele zetels kunnen wegklappen. De voordeuren openen op conventionele wijze, de achterdeuren scharnieren aan de achterzijde. Door het ontbreken van een B-stijl ontstaat dan een zeer grote laadopening.