Mazda toont volume-concept in Genève

p het Autosalon van Genève toont Mazda de MX-Flexa. Een concept dat de nieuwe vormtaal van de constructeur, zoals die werd geïntroduceerd op de 6, vertaalt naar een volumewagen. Informatie is nog schaars, maar de autobouwer wist wel al te melden dat dit één van de mogelijke pistes is die wordt bewandeld bij het ontwerp van een opvolger voor de huidige monovolumes in het gamma. Een dynamisch exterieur zou gekoppeld worden aan even dynamische rijeigenschappen en een flexibel interieur. Dat biedt plaats aan maximaal zes inzittenden in individuele zetels.

Op de stand zal ook de MX-Micro Sport te zien zijn. Deze concept werd in januari voorgesteld op het Autosalon van Detroit en is voor het eerst in Europa. Een andere nieuwigheid is de dieselversie van de Mazda 3. Die wordt eveneens in Genève gepresenteerd en zal onmiddellijk verkrijgbaar zijn.