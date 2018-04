Inschrijvingen januari 2004

Door: BV

ebiac heeft de inschrijvingen voor januari 2004 bekendgemaakt. Tijdens die periode werden er in ons land 47.012 voertuigen ingeschreven, tegen 50.156 tijdens dezelfde periode vorig jaar. Een daling van 6,3%, ondanks een succesvol autosalon, die ten dele verklaard kan worden door het feit dat januari dit jaar één werkdag minder telde en de op het autosalon gesloten verkopen zich omwille van de leveringstermijn van de meeste wagens pas de maanden erna in inschrijvingen omzetten. Bij de bedrijfsvoertuigen is over de hele lijn een stijging merkbaar. De zware bedrijfsvoertuigen gaan 7,7% omhoog, de vrachtwagens met een MTM van 3,5 tot 16 ton zelfs 18,2%.