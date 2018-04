Dodge naar Europa

Door: BV

p het Autosalon van Detroit kondigde DaimlerChrysler AG de komst van Dodge naar het oude continent aan. Met de introductie van het 90-jarige merk wil de Chrysler Group het aantal beschikbare modellen in Europa meer dan verdubbelen in niet minder dan 4 jaar. De nieuwe Dodge producten zullen met Europese kenmerken gelanceerd worden. De Viper SRT 10, met een vermogen van niet minder dan 506pk en een koppel van 712Nm die al op het Autosalon van Brussel te bewonderen zal zijn, is daarvan ongetwijfeld de meest extreme.