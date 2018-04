Meer SensoDrive voor C2 en C3

Door: BV

B

innen het compacte segment, waarin Citroën vertegenwoordigd wordt door de C2, C3 en C3 Pluriël, verkocht de constructeur tijdens de eerste 10 maanden van 2003 niet minder dan 330.000 wagens. Om op alle vlakken sterk te staan, breidt de constructeur het SensoDrive-aanbod uit. De gerobotiseerde versnellingsbak is voortaan leverbaar in combinatie met de motoren 1.4HDi 70pk en een nieuwe 1.4i 16v 90pk die het C3-gamma komt verrijken. Deze SensoDrive versnellingsbak vormt volgens de fabrikant een alternatief voor de klassieke mechanische en automatische versnellingsbakken omdat die de klant onuitgegeven rijsensaties verschaft. Met de SensoDrive kan je immers kiezen voor verschillende schakelmogelijkheden. Je kan volautomatisch rijden, via het sequentiële pookje een versnelling kiezen of hetzelfde doen via bedieningspaddels achter het stuurwiel. Toch is de versnellingsbak gebaseerd op een reguliere handgeschakelde overbrenging, maar met een elektronisch bediende gangwissel en koppeling (dus de koppelingspedaal ontbreekt). Dat heeft als voornaamste voordeel dat de techniek goedkoper is dan een traditionele automaat, maar als nadeel dat de schakelovergangen langer duren en niet afgevlakt worden zoals bij een klassieke automaat wel het geval is.

De C2 1.4HDi haalt 100km/u in 16,5sec. De topsnelheid bedraagt 167km/u terwijl het gebruiksgemiddelde over de gemengde cyclus beperkt blijft tot 4,2l/100km. De C3 heeft ondanks een tikkeltje hoger leeggewicht 1,1sec minder nodig om 100km/u op de teller te krijgen. De topsnelheid bedraagt 165km/u. De C3 verbruikt een deciliter meer dan de C2.

Binnen het C3 gamma lanceert de constructeur ook een nieuwe benzinekrachtbron. Die is gebaseerd op de 1.4i die reeds verkrijgbaar is en 75pk levert, maar omvat een distributie met variabele timing, een lichtmetalen cilinderkop met 16 kleppen en een verstijfd cilindercarter waardoor hij een vrij hoog prestatie- en geluiddempingsniveau kan bereiken. De 1.4 16v ontwikkelt dan ook 90pk bij 5.250t/min. en levert bij 3.250t/min een maximumkoppel van 133Nm. Deze krachtbron wordt net als de 1.6i steeds gekoppeld aan de SensoDrive versnellingsbak. Volledig manueel schakelen is geen optie. De combinatie haalt een topsnelheid van 180km/u en accelereert naar 100km/u in 13sec. Meer dan de handgeschakelde 1.4 met 75pk laat opmeten (12,4sec), maar een pak minder dan het cijfertje dat de technische fiche van de 1.4 75pk met traditionele viertrapsautomaat siert (15,7sec). Het verbruiksgemiddelde bedraagt een ronde 6 liter per 100km.