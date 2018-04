VAB Gezinswagen van het Jaar 2004

Door: BV

O

ok dit jaar verkozen 25 professionele juryleden en 60 gezinnen de VAB gezinswagen van het Jaar in twee categorieën. Een eerste categorie tot € 14.000 en een tweede categorie tot € 23.500. Opvallend; dit jaar zijn de winnaars beiden monovolumes.

In de eerste categorie kaapte de Opel Meriva 1.6 met een puntentotaal van 418 met ruime voorsprong de titel weg. De Meriva stond bovenaan de erelijst van zowel de vakpers als de gezinnen. De moduleerbaarheid van het concept, waarbij gekozen kan worden tussen ruimte voor de passagiers dan wel de bagage en de gunstige verhouding tussen binnenruimte en buitenafmetingen was doorslaggevend. Op de tweede plaats eindigde de Mazda 2 1.25Si met 332 punten. De derde plaats is gedeeld; zowel de Nissan Micra 1.2 als de Suzuki Ignis 1.3 Ddi.

In de categorie tot € 23.50 haalde de Ford Focus C-MAX 1.6TDCi het met een puntentotaal van 402. De Ford is met voorsprong de favoriet van de gezinnen. De vakpers gaf nog net één puntje meer aan de Renault Scénic 1.9dCi die uiteindelijk met een score van 380 punten op de tweede plaats eindigde. De Skoda Superb 1.9TDI haalde 339 punten. De Focus dankt zijn winst aan de soepele motor, de grote kofferruimte en de wegligging. De C-MAX werd daarenboven door de bezoekers van de VAB-website verkozen tot de gezinswagen met het hoogste emo-gehalte.