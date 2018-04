Gamma-uitbreiding Audi A3

Door: BV

A

udi voegt twee nieuwe versies aan het A3-aanbod toe. De eerste is een 3.2l V6 Quattro en een manuele of DSG-zesversnellingsbak. De tweede is een combinatie tussen diezelfde bak en de 2.0TDI-motor.

Een 3.2l V6-motor met 250pk maakt voortaan de top uit binnen het A3-gamma. Om een optimale tractie te garanderen, wordt deze krachtbron gecombineerd met het gekende quattro-aandrijfsysteem. Een elektronisch bediende lamellenkoppeling verdeelt de aandrijfkracht op een intelligente wijze over de vier wielen. In combinatie met de handgeschakelde versnellingsbak haalt de A3 3.2 V6 100km/u na 6,5sec en bereikt de wagen een -begrensde- topsnelheid van 250km/u. De combinatie met de DSG-zesversnellingsbak (een geautomatiseerde bak met dubbele koppeling) is nog een tiende sneller in de spurt naar 100km/u. Het gemiddeld verbruik bedraagt 10,6l/100km. Het model is verkrijgbaar vanaf € 32.850 en wordt steeds geleverd in het Ambition-afwerkingsniveau. De combinatie met de DSG-automaat moet minstens € 34.590 opbrengen.

De 136pk sterke 2.0TDI-motor kan voortaan ook besteld worden met een DSG-versnellingsbak. Net als de versie met handgeschakelde zesbak is die verkrijgbaar in de uitrustingsniveaus Attraction, Ambiente en Ambition. Het prijskaartje bedraagt respectievelijk € 24.690, € 26.210 en € 26.450. Het model bereikt een topsnelheid van 207km/u en kan al na 9,4sec de kaap van 100km/u ronden. Het gemiddeld verbruik blijft beperkt tot 5,7l/100km.