EuroNCAP: nieuwe resultaten

Door: BV

D

e EuroNCAP heeft nieuwe crashtestresultaten bekendgemaakt. Tegelijk werd ook de aparte beoordeling voor de bescherming van kinderen ingevoerd. Vanaf heden zullen de testresultaten dus ook een aparte score voor dat onderdeel bevatten. Dit maal herleidde de onafhankelijke organisatie 10 modellen tot schroot. Het gaat om de Mazda 6, die 4 sterren scoorde voor de bescherming van de volwassenen, 3 sterren voor de kinderen en 1 ster voor de voetgangersveiligheid binnen haalde, en de Audi A3 met een identieke score bij de grote en kleine middenklassers. In de categorie van de compacte wagens werden de Citroën C2 en Mazda 2 aan de test onderworpen. Zij scoorden beiden 4 sterren voor de bescherming van de volwassenen, 3 sterren voor de kinderen en 2 sterren bij de gesimuleerde aanrijding met een voetganger.

Wat de grote monovolumes betreft, werd enkel de Toyota Previa aan de test onderworpen. Het resultaat is een score van 4 sterren voor de volwassenen, 3 sterren voor de kinderen en 1 ster voor de voetgangers, ondanks een korte en hoge snuit. In de categorie van de compacte monovolumes werden de Ford Focus C-Max, de Renault Scénic en Kangoo en de VW Touran aan de tand gevoeld. Ford haalt een score van respectievelijk 4, 4 en 2 sterren. Renault haalt met de Scenic eens te meer 5 sterren binnen voor de bescherming van de volwassenen. De kinderbescherming werd gequoteerd op 3 sterren en de voetgangerveiligheid werd bekroond met 2 sterren. De Kangoo is minder recent en geeft ten opzichte van de Scenic op elk onderdeel een ster toe. VW haalt ook 5 sterren binnen voor de bescherming van de inzittenden en scoort met 3 sterren het beste op het vlak van voetgangerveiligheid. De kinderbescherming werd hier nog niet apart getest, net als bij de Jeep Cherokee waarmee de opsomming van de resultaten kunnen besluiten. Die haalt 4 sterren binnen voor de algemene bescherming van de inzittenden en haalt scoort 1 ster in de voetgangersaanrijding.

In de marge dient vermeld te worden dat alle wagens uitgerust waren met een herinneringsfunctie (visueel + auditief signaal) voor de veiligheidsgordel, met uitzondering van Audi en Mazda. Deze laatste twee missen daardoor enkele bonuspunten die bij de aanwezigheid van het systeem worden toegekend. De EuroNCAP riep de constructeurs ook op nog meer werk te maken van de voetgangersveiligheid.