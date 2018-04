Speciale editie Porsche Boxster

Door: BV



orsche viert de 50ste verjaardag van de legendarische 550 Spyder met een speciale versie van de Boxster S, “50 Jaar 550 Spyder” genaamd. Een laag gewicht, een uitstekend wendbaarheid en een pak rijgenot moeten kenmerken zijn van de beide Porsches.

De ingenieurs bij Porsche hebben de S voor de gelegenheid voorzien van een uitrusting en technische kenmerken die tot nu toe niet op de Boxster verkrijgbaar waren. Zo na het vermogen van de 3,2-liter flat-six uit de reguliere Boxster S toe met 6pk tot 266pk bij 6.200t/min. Het maximumkoppel van 310Nm staat vanaf 4.600t/min. ter beschikking. Een nieuw uitlaatsysteem bestaat een speciaal gevormde sieruitlaat in roestvrij staal, die een typische Porsche-sound produceerd. Om de acceleraties nog wat pittiger te maken werden de schakelwegen van de 6-versnellingsbak met 15% verkort. Een Tiptronic S automaat die vanaf het stuurwiel kan worden bediend is optioneel. Daardoor haalt deze uitvoering een topsnelheid van 266km/u en kan de spurt naar 100km/u in 5,7sec met de handgeschakelde versie. De Tiptronic S doet er 0,7sec langer over.

Om het sportieve karakter nog te accentueren en de dynamische eigenschappen van het model nog te bevorderen werd de ophanging met 1cm verlaagd en ultrasportief (lees: stug) afgesteld. Om de veiligheid te garanderen in alle omstandigheden is Porsche’s stabiliteitscontrolesysteem (PSM) standaard.

Deze uitvoering krijgt ook een specifiek interieur, met donkergrijs en bruin als hoofdtinten, een donkerbruine kap, zilverkleurige koetswerkelementen, een specifieke zilvergrijze koetswerkkleur die tot nog toe was voorbehouden aan de Carrera GT en het “40 Jaar 911”-model en tweekleurige 18-duims lichtmetalen velgen. Om de wielkasten nog beter op te vullen werd aan elk wiel een spoorverbreder van 5mm toegevoegd. Een serieplaatje met het productienummer is zichtbaar op de middenconsole van de auto.

Porsche zal van het speciale model toepasselijk 1953 stuks produceren. Dat jaar werd de voor de racerij ontworpen tweezitter, de Spyder die slechts 550kg woog en was uitgerust met een 110pk sterke 1.498cc-motor met vier nokkenassen, immers voorgesteld op het Autosalon van Parijs. De 550 in de typeaanduiding is overigens geen verwijzing naar het gewicht, maar staat gewoon voor het 550ste Porsche designproject. Het jubileummodel debuteert in januari op het Salon van Detroit. De marktintroductie volgt in maart. In Europa zal de catalogusprijs € 50.900 bedragen exclusief BTW en nationale specificaties.