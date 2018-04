Fiat Panda is Auto van het Jaar

Door: BV

E

en internationale jury van 58 journalisten uit 22 landen verkoos de Fiat Panda tot Auto van het Jaar 2004. Uit de oorspronkelijke 35 deelnemers werden de BMW 5-Reeks, Fiat Panda, Mazda 3, Nissan Micra, Opel Meriva, Toyota Avensis en VW Golf weerhouden. De Panda haalde het met 281 punten in de finale stemming voor de Mazda 3 en VW Golf die op een gedeelde tweede plaats staan met een identieke score van 241 punten. Van doorslaggevend belang was de mogelijkheid om de Panda van een uitrusting te voorzien die in regel enkel in hogere segmenten te vinden is, de volledigheid van het gamma (met een aangekondigde 4x4 SUV-versie en een sportieve Abarth) en de ruimte en flexibiliteit van het interieur. Ook de rijhouding en het hoog op de middenconsole gepositioneerde pookje vielen in de smaak. De benzineversies zijn niet echt uitblinkers, maar de moderne 1.3JTD Multijet common-rail diesel van de tweede generatie, die goed is voor 70pk, werd algemeen geprezen. De Toyota Avensis volgt met 219 punten, de Opel Meriva haalde er 213, de BMW 5-Reeks 144 en de Nissan Micra 111.