Daihatsu UFE-II concept car

p de stand van Daihatsu in Tokyo prijkt de UFE-II concept car. Dat is de logische opvolger van de UFE (Ultra Fuel Economy) die in 2001 op hetzelfde Salon werd voorgesteld. De ingenieurs hebben de compacte vierpersoons hybride nog op talrijke punten verbeterd. Deze tweede concept is daardoor lichter, aërodynamischer, krachtiger en natuurlijk zuiniger. Het koetswerk en onderstel bestaan voornamelijk uit aluminium waardoor het gewicht beperkt blijft tot 570kg. Dat is 60kg minder dan de UFE. Door de luchtstroom ronde de wagen nog beter te bestuderen en de vorm van het koetswerk, dat naar achteren toe smaller en lager wordt om de ideale druppel-vorm zo dicht mogelijk te benaderen, daaraan aan te passen kon de luchtweerstand nog gevoelig verkleind worden. De UFE-II laat slechts een Cx van 0,19 opmeten, tegen 0,25 voor UFE. Deze nieuwe Cx-waarde is een record want geen enkele andere wagen of concept doet beter.

Voor de aandrijving zorgt een nieuw ontwikkelde Atkinson 660cc benzinemotor met directe injectie. Die wordt gekoppeld aan een elektrische krachtbron die door een nickel-metaalhydridebatterij wordt gevoed. In de gemengde Japanse cyclus heeft de motor voldoende aan 1,66l/100km.