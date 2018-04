Nieuwe 1.8i-motor voor Saab 9-3

Door: BV

aab gaat het 9-3-gamma naar onderen uitbreiden door nu ook een 1.8l benzinemotor aan te bieden. Die komt in het gamma naast de huidige 2-liter benzine turbomotoren met een vermogen van 150, 175 en 210 en de 125pk sterke 2.2TiD. De 1.8i zal verkrijgbaar zijn in elk uitrustingsniveau behalve Aero (dat voorbehouden is voor de meest sportieve versies). De nieuwe instapmotor heeft een vermogen van 122pk bij 5.800t/min en 167Nm koppel bij 3.800 krukasrotaties. Vanaf 2.400t/min is 90% van het koppel voorradig. Met een gemiddeld verbruik van 7,9l/100km is het -met uitzondering van de diesel uiteraard- de zuinigste variant uit het gamma. De acceleratie naar 100km/u moet kunnen in 11,5sec. De top bedraagt 200km/u. Het nieuwe model zal debuteren op het Salon van Brussel. Prijzen zijn nog niet gekend.