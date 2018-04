Prijzen VW Golf V bekend

Door: BV

V

olkswagen heeft zopas de prijzen van de nieuwe Golf V bekendgemaakt. Bij de benzines bestaat het gamma uit een 1.4 met 75pk, een 1.4 FSi met 90pk en een 1.6 FSi met 115pk. De 75pk versie is enkel verkrijgbaar in de basisuitvoering Trendline en is met een prijskaartje van € 15.470 de goedkoopste variant op de lijst. De 1.4 FSi kan je krijgen als Trendline en Comfortline voor € 16.070 en € 18.550. De 1.6 FSi kan je niet krijgen als Trendline. Het gamma start bij de Comfortline voor € 20.060 en bestaat ook nog uit de Sportline die € 20.240 moet kosten.

Dieselen kan met een 2-liter SDi, zonder turbo maar wel met directe injectie, van 75pk voor ten minste € 16.150 (enkel als Trendline). Alle andere diesels zijn steeds verkrijgbaar in de drie mogelijke uitrustingsniveau’s. De spits wordt afgebeten door de 105pk sterke 1.9 TDi met prijskaartjes van € 18.050, € 20.530 en € 20.710. Daarnaast zijn er nog twee versies van de 2.0 TDi. Een eerste versie heeft 136pk terwijl een tweede versie 140pk sterk is. Het prijskaartje is identiek, maar de fiscale afstraffing van het 140pk-model in ons land is hoger dan wat 4pk vermogensverschil rechtvaardigt (BIV € 867 in plaats van € 495). De Trendline kost dus in beide gevallen € 19.670, de Comfortline kan voor € 22.150 de uwe zijn en als u € 22.330 op tafel legt, mag u uw handtekening onderaan de bestelbon voor de Sportline zetten. De 1.6 FSi en de 2.0 TDi-modellen krijgen standaard een handgeschakelde zesbak. De DSG-6-gerobotiseerde bak met dubbele koppeling is verkrijgbaar op alle diesels met uitzondering van de SDi voor een opleg van € 2.000.