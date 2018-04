Opfrisbeurt Volkswagen Sharan

Door: BV

e grote monovolume van Volkswagen wordt nog één keer gelift. Die ingreep moet helpen verdoezelen dat het model al sinds 1995 op de markt. Da’s langer dan de normale productcyclus van 7 jaar en het zal nog even duren alvorens de opvolger, die niet meer in samenwerking met Ford gebouwd zal worden, klaar is voor presentatie. De wijzingen zijn oppervlakkig; aan de aandrijflijn of het motorenpallet wordt niet geraakt.

De meest opvallende aanpassingen zijn de lichtunits. Die kregen zowel voor- als achteraan een nieuwe vorm, al lijkt het alsof ze bij VW niet meer goed wisten wat ermee aanvangen. De motorkap is nieuw en heeft meer uitgesproken plooilijnen en het radiatorrooster wordt voortaan verchroomd. Een chroompakket dat vroeger een optie was op de meeste uitvoeringen is voortaan standaard vanaf de Comfortline. Dat bestaat uit een chroomrandje op de anders geheel in zwart uitgevoerde stootstrips rondom. De richtingaanwijzers worden voortaan ook in de spiegels ingebouwd, maar het was blijkbaar te veel moeite om het paneel van de voorvleugels aan te passen want de richtingaanwijzer daar blijft gewoon zitten. De overige aanpassingen aan het exterieur blijven beperkt tot nieuwe lichtmetalen velgen en 8 nieuwe koetswerkkleuren.

In het interieur zien we nieuwe stofjes voor de bekleding, de opklaptafeltjes voor de passagiers hebben voortaan een bekerhouder, er zijn wat meer opbergmogelijkheden en het optionele entertainmentsysteem voor achteraan wordt voortaan met een DVD-speler gecombineerd. Nog voor de winter moet de herwerkte versie bij de dealer staan.