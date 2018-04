Beperkte series van Seat

Door: BV

oor modeljaar 2004 stelt Seat beperkte series voor van de Leon, de Toledo en de Alhambra. Bij de Leon en de Toledo gaat het om een wat sportiever aangeklede variant die de toevoeging “S” krijgt. De Leon “S” is verkrijgbaar met een 1.4 en 1.6l benzinemotor en twee 1.9 TDI’s met 90 en 110pk. De basisuitrusting wordt in dit geval aangevuld met lichtmetalen velgen, een kofferspoiler, een meegespoten onderste deel van de voorbumper, mistlampjes, sportzetels, radio-cd, aluminiumaccenten in het interieur, airco en een lederen stuurwiel en versnellingspook. De goedkoopste Leon “S” kost € 14.990, de duurste € 18.400.

De uitrusting van de Toledo “S”, die met uitzondering van de 1.4 benzine met dezelfde motoren te krijgen valt, is gelijkaardig. Je krijgt velgjes, mistlampen vooraan, de aanpassing aan de voorbumper, lederen stuurwiel en versnellingspook, airco en aluminiumkleurige interieuraccenten. De sportzetels, kofferspoiler en de audio-installatie sneuvelden. De 1.6 kan de uwe zijn vanaf € 16.900, terwijl de TDI 90pk en de TDI 110pk telkens € 1.000 duurder zijn.

De Alhambra toont zich van zijn kindvriendelijkste kant met de “4 Kids”-reeks. De extra buitenuitrusting blijft beperkt tot licht getinte achterruiten. In het interieur vind je wel een radio-cd-installatie met 10 luidsprekers, Climatronic airconditioning, twee in de achterzetels geïntegreerde kinderzetels en een afzonderlijk regelbare verwarming achteraan. Vanaf € 21.900 is het model verkrijgbaar met een 2.0l benzine met 115pk. De 1.9 TDI 90pk wissels voor € 24.500 van eigenaar terwijl de 115pk versie niet eens € 400 duurder is. Alle motoren worden hier gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak, maar voor de krachtigste diesel is ook een Tiptronic-automaat beschikbaar. Daarvoor moet je wel € 2.000 extra ophoesten.