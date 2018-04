Opel Insignia

Door: BV

naangekondigd toont Opel op haar stand in Frankfurt de Insignia. Een designstudie met dynamische coupélijnen, innovatieve deuren en variabele ruimte op de achterste zitplaatsen.

De Insignia is de eerste echte grote wagen die de nieuwe designtaal van Opel aangemeten krijgt. De studie is 4,80m lang, 1,91m breed en 1,41m hoog. De wielen staan ver op de hoeken met een wielbasis van 2,91m. De koets wordt gekenmerkt door een hoog radiatorrooster met driedimensionaal effect dat is geperst uit massief aluminium. Het is een verwijzing is naar talrijke modellen uit Opel’s geschiedenis. Onderin de naadloos in het ontwerp opgenomen bumper wordt de grille geflankeerd door luchtinlaatopeningen, met een enkele forse lamel, vervaardigd uit blinkend metaal. De koplampen zijn een evolutie van de exemplaren die momenteel in de nieuwe designtaal van Opel gebruikt worden, maar de constructeur maakt hier zowel voor- als achteraan uitsluitend gebruik van LED verlichtingstechnologie. De plooilijn op de motorkap die de laatste modellen van het met de bliksemschicht typeert, is ook hier aanwezig. Ze loopt niet door over het dak, maar komt wel terug in de vormgeving van de achterklep en de bumper. De Duitse constructeur stapte voor dit grote model af van de typische sedan-configuratie en tekende de Insignia als een coupé, maar dan wel één met 4 deuren. In profiel zijn de lijnen dynamisch. De schouderlijnen vertonen welvingen ter hoogte van de voor- en achtervleugels die het geheel een gespierder uiterlijk moeten geven. De ruitomlijsting heeft een vorm die we al op meerdere recente modellen van de Duitse constructeur terugzagen, vooral de teruglopende lijn van het achterste zijruitje is kenmerkend. Voor het overige trekken de ontwerpers vooral de kaart van de soberheid. De flank is ontdaan van overbodige versiersels, de B-stijl werd achterwege gelaten en de achterste deur is door het ontbreken van een traditionele deurhendel nagenoeg onzichtbaar. De studie rust op indrukwekkende 21-duims velgen uit gesatineerd aluminium met gepolijste elementen.

De portiergrepen zijn verzonken en worden automatische geactiveerd als de eigenaar (met de transponderkaart van het “Open & Start” transpondersysteem op zak) de wagen nadert. Een toets bedient de (elektrische) openingsfunctie voor de achterruit of de gehele achterklep en als de bestuurder de deurhendel na het ontgrendelen nogmaals indrukt openen de achterste portieren. Die schuiven naast de auto naar achteren, maar omdat ze zijn opgehangen aan pantograafarmen kan dat zonder storende zichtbare rails.

Opel heeft de afgelopen tijd bewezen dat ze flexibele interieurs kunnen maken. Laatst nog met het FlexSpace-systeem in de Meriva, maar ook het Flex7-systeem van de Zafira wordt bejubeld. Hier hebben de ingenieurs weer wat nieuws gevondenij In principe heeft de Insignia vier individuele zitplaatsen die door een middentunnel worden gescheiden. Maar het deel van de middentunnel dat de twee achterzetels scheidt kan onder koffervloer worden geschoven, waarna een elektrisch uitklapbare vijfde zitplaats tevoorschijn kan komen. De tunnel zelf is, zoals de rest van het interieur bekleed met fijn leder en inlegwerk uit ebbenhout. De ontwerpers integreerden echter ook nog een DVD-speler met uitklapbaar scherm, een koelbox met ruimte voor twee flessen champagne en een humidor (een vakje met gecontroleerde vochtigheidsgraad) voor het bewaren van sigaren. Het ganse interieur wordt indirect groen en blauw verlicht door verdoken opgestelde diodes.

Toch wil Opel de nadruk vooral rond de cockpit leggen. Die heeft driedimensionale instrumenten en controlesatellieten voor de belangrijkste functies. Het is uitgevoerd in gesatineerd en gepolijst aluminium en wordt -alweer- met LEDs verlicht. In het totaal (buitenverlichting, binnenverlichting en instrumentenbord) worden daarvoor niet minder dan 405 diodes gebruikt. De secundaire bedieningspanelen zijn verborgen onder schuifdeksels op de middenconsole.

De basis van het concept is een nieuw achterwielaandrijvings- systeem van GM, dat momenteel wordt ontwikkeld voor een wereldwijd gebruik in de toekomst. De ophanging bestaat uit dubbele A-armen met schroefveren vooraan en een systeem met vijfpuntsgeleiding en een hydraulische hoogteregeling (dat werd ontkoppeld voor een optimale isolatie van geluid en trillingen) achteraan. Onder de kap zit een 5,7l V8 die afkomstig is uit de Chevrolet Corvette. Die ontwikkelt de gebruikelijke 344pk en stuwt de Insignia in minder dan 6sec naar 100km/u. De top is begrensd op 250km/u.