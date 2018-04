Aston Martin DB9

Door: BV

e Britse sportwagenbouwer Aston Martin, die eigendom is van Ford, zal in Frankfurt de opvolger van de DB7 voorstellen. Dat is de DB9. De Britten ontwikkelden voor het nieuwe model een geheel nieuw platform, dat de basis moet vormen voor alle toekomstige modellen van het merk. De koets is volledig uit het gewichtsbesparende aluminium, en dat is voor het eerst. Het uiterlijk oogt vertrouwd omdat de huidige DB7, die uitstekend in de smaak valt, model heeft gestaan. De modernisering van het model komt tot uiting in nog meer uitgesproken wielkasten, langgerekte koplampen (die voortaan ook de mistlichten bevatten, waardoor de voorzijde soberder werd), een licht gewijzigde vorm van het radiatorrooster en een nieuwe achterzijde. De vormgeving daarvan wordt gepaald door een aërodynamisch lipje aan de bovenzijde, twee grote ronde uitlaatstukken onderaan (één aan elke kant) en nieuwe opvallende lichtunits. Deze laatste zijn bijna rechtstreeks afkomstig van het AMV8 prototype dat Aston in Detroit liet zien. De productieversie daarvan, met een V8 in het vooronder, wordt pas in 2005 verwacht. Het interieur is als vanouds voorzien van het noodzakelijk hout en leder, en wordt volledig aan de smaak van de koper aangepast.

Onder de kap zit een 5,9l V12. Die is goed voor 450pk en met een dikke 1700kg op de weegschaal vertaalt zich dat in een topsnelheid van exact 300km/u en een acceleratietijd van 0 naar 100km/u in 4,7sec. De automaat is steeds ietsje trager maar spurt ook nog naar 100 in minder dan 5sec.

De productie start nog dit jaar. Als alles volgens plan verloopt worden de eerste exemplaren in de lente van volgend jaar geleverd.