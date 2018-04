BMW Z4 2.2i: nieuwe instapper

Door: BV

V

anaf oktober zal BMW een nieuwe instapversie van de Z4 produceren. Die krijgt een 2.2l zescilinder-in-lijn onder de kap die 170pk sterk wordt. Daarmee haalt de tweezitter 100km/u in 7,7sec en behoort een topsnelheid van 225km/u tot de mogelijkheden. De krachtbron wordt gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. Een Steptronic automaat met evenveel verhoudingen zal in de optielijst staan. Het prijskaartje is ons nog niet bekendgemaakt.