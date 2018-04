Nieuwe versies Porsche 911

Door: BV

P

orsche zet haar huidig modellenoffensief, waarin dit jaar al de 911 GT3, de Carrera 4S Cabriolet, de 911 Turbo Cabriolet en de GT3 RS op de markt kwamen, verder. Er komt immers een jubileumeditie en een verbeterde 911 GT2.

De jubileumeditie wordt gecommercialiseerd ter gelegenheid van de veertigste verjaardag van de 911, die bij Porschisten ook bekend staat als de 996-serie. Het “40 jaar 911”-model is gebaseerd op de achterwielaangedreven 911 Carrera en krijgt een specifieke sportieve en luxueuze uitrusting. Het model, waarvan 1963 exemplaren gebouwd zullen worden (naar het lanceringsjaar van de eerste 911) zal uitsluitend verkrijgbaar zijn in GT zilver metallic. Een kleur die tot nu toe was voorbehouden voor de 612pk sterke Carrera GT. Andere uiterlijke referentiepunten zijn de koelluchtopeningen onderin de neus, afkomstig van de Turbo, in koetswerkkleur uitgevoerde zijdelingse luchtinlaatopeningen, drempelprofielen, specifiek 18-duims lichtmetaal en hoogglanzende sieruitlaten. De motorkap achteraan is getooid met een aluminium 911-logo.

Voor de gelegenheid kreeg de atmosferische zescilinder boxermotor wat meer vermogen. Die is 345pk sterk en dat is 25pk meer dan bij de gewone 911. Een verschil dat vooral bij hogere toeren merkbaar zou zijn. Door het toegenomen vermogen is de sportwagen in de spurt van 0 naar 200km/u een volle seconde sneller dan de variant met 320pk. De oefening wordt voortaan in 16,5sec. afgehaspeld. De topsnelheid steeg met 5km/u naar 290km/u. In vergelijking met het seriemodel werd de ophanging 10mm verlaagd en stugger afgesteld. Een extra sperdifferentieel op de achteras bevordert de tractie.

Het interieur is steeds uitgevoerd in donkergrijs natuurleder en voorzien van talrijke accenten in de GT zilver metallic koetswerkkleur. Het jubileummodel is na de GT3 de snelste atmosferische serieversie van de constructeur uit Stuttgart.

Porsche heeft ook de 911 GT2 onder handen genomen. Door verbeteringen aan de motorsturingscartografie steeg het vermogen met 21pk en het koppel met 20Nm naar een indrukwekkende 483pk en 649Nm. De GT2 van modeljaar 2004 is dus nog sneller, met een top van 319km/u en de mogelijkheid om van 0 naar 100km/u te accelereren in exact 4 seconden. Tegelijk verbeterde Porsche de ophanging en het Porsche Ceramic Composite Brake systeem voor nog meer stabiliteit en krachtigere remmanoeuvres. De ceramische remschijven wegen de helft minder dan metalen exemplaren en beperken het onafgeveerde gewicht met 18kg. De GT2 modeljaar 2004 zal herkenbaar zijn aan nieuwe GT3-velgen, geschoeid met 235/40 R18 banden vooraan en 315/30 R18 banden achteraan. Een pakket met een achterspoiler, zijspiegelbehuizingen en luchtuitlaten in de voorbumperspoiler in carbon is op aanvraag verkrijgbaar.

Prijzen voor de jubileumeditie zijn nog niet vrijgegeven. De catalogusprijs (incl. BTW) van de 911 GT2 bedraagt € 192.511.