De nieuwe Opel Astra: interieur

erder al konden we u de eerste beelden van de Opel Astra tonen. Nu heeft Opel nog wat meer gegevens en beeldmateriaal vrijgegeven. Onder andere over het interieur, dat we nog niet te zien kregen.

Het interieur wordt, zoals de toegenomen buitenafmetingen lieten verwachten, weer wat groter. De intelligente koetswerkindeling zorgt voor een toename van de schouderruimte voorin met 3cm en een welgekomen 5,5cm meer hoofdruimte achterin. De passagiers op de achterbank krijgen ook 1,7cm meer ruimte voor de benen.

Het interieur van de Astra van de derde generatie zal gedomineerd worden door dynamische vormen en strakke vlakken, in harmonie met het koetswerk. Zo komt de vouwlijn die te vinden is op de motorkap en het kofferdeksel ook terug in de middenconsole. Andere blikvangers zijn een instrumentenbord met driedimensionale instrumenten en een monitor (van 14,3cm breed en 7,9cm voor de weergave van informatie). Veel aandacht ging ook uit naar de gebruikte materialen. Net als bij de andere recente Opel-producten worden hoogwaardige donkere plastics gecombineerd met gladde zilverkleurige vlakken en accenten. Dat laatste zorgt voor een eigentijdse toets.

Opel trekt ook de kaart van de technologie. Zo zal je kunnen opteren voor een gewone of een volautomatische klimaatregeling met luchtkwaliteitssensor, is er een audiosysteem met MP3-functie, kan je ook opteren voor een digitale radio (DAB - met CD-kwaliteit), zijn er een aantal nieuwe infotainmentsystemen in dubbel-DIN-formaat en komt er ook een navigatiesysteem, een kleurenscherm en een ingebouwde stemgestuurde mobiele telefoon. Uit de Meriva komt het TWIN-Audiosysteem dat toelaat dat de achterste inzittenden met een hoofdtelefoon een andere geluidsbron beluisteren dan in de rest van de wagen.

Je zal de Astra in eerste instantie kunnen openen en sluiten met een normale sleutel met geïntegreerde afstandsbediening voor de centrale vergrendeling. Vanaf eind 2004 zal Opel ook een transpondersysteem aanbieden. Dat zal “Open & Start” noemen en houdt in dat de auto, middels een in de sleutel ingebouwde chip, zijn bestuurder herkent en zowel de deuren als het kofferdeksel ontgrendelt. De bestuurder kan dan de motor starten door een knop in de middenconsole in te drukken.

De nieuwe Astra zal samen met aartsrivaal Volkswagen Golf op het Autosalon van Frankfurt in première gaan. De Golf wordt nog dit jaar gecommercialiseerd, op de Astra wordt het wachten tot in de lente van 2004.