Op komst: Seat Altea

eat werkt al van voor de eeuwwisseling aan een sportief getinte monovolume. In 2000 werd immers de door Walter Da Silva getekende Salsa concept car voorgesteld. Op het autosalon van Barcelona, in mei vorig jaar, was een zeer licht herwerkte versie te zien, en volgende maand, op het Autosalon van Frankfurt zal Seat de Altea voorstellen. Een prototype dat gebaseerd is op de Salsa, maar slechts enkele stappen van de definitieve productieversie verwijderd is.

Omdat de koetswerklijn niet onderbroken wordt tussen het motorgedeelte en het passagiersgedeelte zat zelf uit een enkel volume bestaat, is dit in feite een monovolume (MPV). Seat zelf verkiest echter de term MSV voor deze 4,29m lange, 1,81m brede en 1,55m hoge wagen. MSV staat daar voor ‘Multi Sport Vehicle’, een verwijzing naar de ontegensprekelijk sportieve vormgeving van het geheel. De snuit wordt gedomineerd door de inmiddels karakteristiek gevormde grille met groot merklogo en de zeer spits toelopende katachtige koplampen. Een aflopende daklijn en een dalende plooilijn op de flanken, die ontstaat boven de voorste wielkasten, benadrukken het aërodynamische aspect. Grote 19-duims wielen met laagprofielbanden en een verlaagd chassis maken het plaatje compleet.

Het Altea prototype biedt plaats aan vier inzittenden met individuele zetels (de productieversie krijgt naar alle waarschijnlijkheid een achterbank met drie plaatsen). Onder de kap zit een 2.0l direct ingespoten benzinemotor (FSI) en dat is een primeur voor het Spaanse merk. De krachtbron is afkomstig van grote broer Audi en heeft een maximumvermogen van 150pk. De krachten word op de aangedreven voorwielen overgedragen door een automatische Tiptronic-zesbak.

De definitieve productieversie zou niet lang op zich laten wachten, mogelijk wordt die al in maart voorgesteld op het Autosalon van Genève.