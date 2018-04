Porsche 911 Turbo Cabriolet

Door: BV

orsche heeft van de 911 al meer varianten in productie dan een grote constructeur modellen heeft, maar er kan er altijd nog eentje bij. In dit geval is dat de Turbo Cabriolet. Een opvolger voor de eerste Turbo Cabriolet die in 1987 werd geïntroduceerd en intussen al 14 jaar geleden weer uit de catalogus verdween.

Het koetswerk van deze nieuwe open variant werd ontwikkeld samen met dat van de 911 Carrera 4S Cabriolet en is gebaseerd op dat van de Coupé. Het is voorzien van versterkingen om de stevigheid waarvoor het dak zorgde te compenseren. Met het oog op een verhoogde stijfheid werden driedimensionale verbindingen tussen de zijdrempels en de A- en B-stijlen geplaatst terwijl de plaatdikte van de zijdrempels zelf verdubbelde. Achter de B-stijl, het stuk dat bij een halffrontale botsing het meest wordt belast, werden kolomversterkingen geïntroduceerd. Achter de voorzetels zitten twee rollbars die uitschuiven als de sensoren de mogelijkheid van een koprol detecteren, maar het proces is omkeerbaar zonder tussenkomst van een verdeler. De passieve veiligheidsvoorzieningen bestaan verder nog uit frontale en zijdelingse airbags (die ook werken als het dak open is en de zijruiten zijn neergelaten) en uiteraard driepuntsgordels voor alle zitplaatsen, ook de quasi-onbruikbare achteraan. De actieve veiligheid is voor rekening van het PSM (Porsche Stability Management). Een stabiliteitssysteem dat, aldus Porsche, geen afbreuk doet aan de sportieve eigenschappen van deze 911 Turbo. Het systeem is -uiteraard- uitschakelbaar.

De koets zelf is herkenbaar aan specifieke voorbumper met grotere luchtinlaatopeningen, de verluchtingsmonden achter de portieren, de laadluchtuitlaten onderin de zijkanten van het achterpaneel, 60mm bredere achterwielkasten en een karakteristieke spoiler die de achteraslift beperkt en bij hoge snelheid uitschuift. De kap opent of sluit zichzelf elektrohydraulisch in 20 seconden en dat tot een snelheid van 50km/u. Een windscherm en een 32kg zware in koetswerkkleur gespoten hardtop met verwarmbare glazen achterruit horen tot de standaarduitrusting.

Deze 3.600cc watergekoelde zescilinder boxermotor is voorzien van twee parallel geschakelde turbocompressoren. De inlaatlucht stroomt eerst door een gemeenschappelijke luchtfilter, vervolgens naar de twee turboladers om van daaruit in een gecomprimeerde stroom naar de laadluchtkoelers in de wielkasten te worden gevoerd en dan weer samen te komen voor de elektrisch bediende smoorklep. Die turbolading werkt samen met het VarioCam Plus systeem dat bestaat uit vier kleppen per cilinder, traploos verstelbare nokkenassen en omschakelbare klepstoters. Het resultaat is een optimaal vermogen in combinatie met een minimaal verbruik, minder schadelijke uitlaatgassen en een fijnere motorwerking, met name bij een stationair toerental waarop de boxer zich in het verleden wat onregelmatiger toonde. De krachtbron wordt gesmeerd door een klassiek systeem met een droog carter en een apart oliereservoir dat één geheel vormt met de motor. Dat ‘Dry-Sump’-systeem is afkomstig uit de racerij en garandeert een optimale smering, ook bij hevige langs- of dwarsacceleraties.

Het resultaat is wat cijfermateriaal om duimen en vingers van af te likken. Bij 6.000t/min komt het maximumvermogen van 420pk vrij. Het maximumkoppel blijft stabiel tussen 2.700 en 4.600t/min en bedraagt 560Nm. In combinatie met de handgeschakelde zesversnellingsbak is dat voldoende voor een sprintje van 0 naar 100km/u in 4,3sec. Van 0 naar 160km/u kan in 9,5sec en van 0 naar 200km/u neemt nog altijd maar 14,8sec in beslag. De 911 Turbo Cabriolet is ook verkrijgbaar met een Tiptronic S vijfbak (waarmee je ook zelf kan schakelen). In dat laatste geval moet je voor bovenstaande prestaties rekenen op respectievelijk 4,9, 10,7 en 16,6 seconden. De topsnelheid met manuele transmissie bedraagt 305km/u, met Tiptronic S us dat 298km/u.

De aandrijving gebeurt standaard op de vier wielen. Op een goede ondergrond stuurt de Viscolamellenkoppeling een minimum van 5% van de aandrijfkracht naar de voorwielen, maar in slechte omstandigheden kan dat oplopen tot 40%.

Om al dat geweld ook veilig tot stilstand te kunnen brengen rekent Posche niet enkel op het bijtgrage 225/40 ZR 18-rubber voor- en 295/30 ZR18-rubber achteraan, maar ook op een remsysteem met inwendig geventileerde en geperforeerde schijven met een diameter van 330mm met vaste remklauwen en vier zuigers rondom. PCCB-remmen (Porsche Ceramic Composite Brakes) zijn als optie verkrijgbaar. Dit systeem heeft ceramische remschijven die eveneens inwendig geventileerd en geperforeerd zijn. Ondanks een 20mm grotere diameter zijn die zo’n 50% lichter en voorzien van remklauwen met zes zuigers vooraan en vier zuigers achteraan. Een systeem dat algemeen wordt erkend als een referentie inzake remrespons, weerstand en duurzaamheid (ze worden bijv. niet aangetast door strooizout).

De nieuwe 911 Turbo Cabriolet is standaard nog voorzien van lederen bekleding, automatische airco, elektrisch verstelbare zetels, bi-Xenonkoplampen en een geavanceerd enternainmentsysteem dat audio-, telefonie, en navigatiefuncties bundelt.

Wat dat allemaal moet gaan kosten werd ons nog niet meegedeeld.