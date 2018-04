Facelift Opel Agila

Door: BV

pel’s kleinste monovolume en het quasi-tweelingbroertje van de Suzuki Wagon R wordt gelift. De wijzigingen aan de buitenzijde bestaan uit een grotere grille met een horizontale verchroomde strook in, lijn met de nieuwe merkidentiteit, en bredere voor- en achterbumpers in de kleur van het koetswerk. Aan de binnenzijde noteren we een nieuwe driespakig stuurwiel en nieuwe bekledingen. De kleur van de gordels wordt voortaan afgesteld op het gekozen interieur. De veiligheid wordt verhoogd door de toepassing van Opel’s gepatenteerde Pedal Release Systeem dat in geval van ongeluk het koppelings- en rempedaal loskoppelt en op die manier letsel aan de onderbenen beperkt. Ook zijdelingse airbags vooraan zijn voortaan verkrijgbaar.

De voornaamste aanpassing is niet meteen zichtbaar, en heeft betrekking tot de krachtbron onder de kap. Eerder al konden we u meldden dat de 1.0l driecilinder benzinekrachtbron van de constructeur werd uitgerust met de brandstofbesparende Twinport-technologie. Deze is 60pk sterk, neemt genoegen met 5,8l/100km en is vanaf de invoering van deze opfrisbeurt verkrijgbaar. Ook nieuw is de 1.3l CDTI. Deze viercilinder common-rail diesel van de tweede generatie is de kleinste in serie gebouwde diesel ter wereld. De krachtbron van Fiat-origine is goed voor 70pk en 170Nm koppel. In de Agila laat die een gemiddeld verbruik van 5,2l/100km optekenen.

Opel presenteert eveneens de nieuwe uitrustingsniveaus. Naast de basisversie zal je kunnen opteren voor ‘Njoy’, ‘Cosmo’ en ‘Njoy Design Edition’. Die laatste valt op omdat die beschikt over een tweekleurig koetswerk. Of alle versies ook naar ons land komen is nog niet bekend.