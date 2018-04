BMW vernieuwt X5

Door: BV

MW’s grote SUV is intussen al vier jaar op de markt, dus het werd stilaan tijd voor een revisie. Die is er nu, met vernieuwingen op zowel esthetisch als technisch vlak.

Het uiterlijk werd vooraan, tot aan de A-stijl, volledig vernieuwd. De verhoging op de motorkap, wat een typisch kenmerk wordt van de X-modellen van BMW, is voortaan wat meer uitgesproken. De plooilijnen op de kap zijn wat hoger en lopen door in de grotere en meer opvallende dubbele niervorm van de grille. Die niertjes zelf zijn ook hertekend en werden breder. Daardoor zou de X5 wat groter ogen. De koplampen hebben voortaan een meer afgeronde vorm die beter bij de rest van het vernieuwde gamma aansluit. De dubbele ronde optieken zitten achter helder afdekglas terwijl voor de standverlichting gebruik wordt gemaakt van dubbele lichtringen. De voorspoiler werd wat markanter met brede gescheiden luchtkanalen. Achteraan voorzag BMW de X5 van nieuwe lichtunits met helder afdekglas.

BMW maakt ook van de gelegenheid gebruik om wat motoren te vervangen voor recentere exemplaren. Er komt een nieuwe 4.4l V8, die wordt gekoppeld aan een automatische zesbak, afkomstig uit de 7-Reeks. Onder de kap van de grote SUV ontwikkelt die 320pk. Voldoende voor een spurt naar 100km/u in 7sec. De topsnelheid is afhankelijk van de banden; met banden van het type V haalt deze X5 een top van 240km/u. Met banden van het type H is het welletjes bij 210km/u. Het ziet er naar uit dat de standaardbandenset in ons land van het type H zal zijn. In Duitsland wordt het zeker al type V. Eveneens nieuw is de drieliter zescilinder-in-lijn diesel. Die heeft een common-rail directe injectie van de tweede generatie, is ook afkomstig uit de 7 en goed voor 218 of 211pk (omwille van de fiscale drempel) en 500Nm. De topsnelheid bedraagt hier steeds 210km/u. Accelereren naar 100km/u kan in 8,3sec. Standaard wordt de krachtbron gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak, maar ook de automaat is hier een optie.

De aandrijving is voortaan voor rekening van de xDrive. Een permanente vierwielaandrijving die voor de X3 ontwikkeld werd en vooral uit zal blinken door een continue snelle en schier traploze verdeling van de aandrijfkracht over beide assen. Het xDrive-systeem kan vooruit denken doordat het niet enkel informatie gebruikt over het doorslippen van de wielen (via de sensoren van het ABS-systeem), maar ook gebruik maakt van de informatie die het DSC-stabiliteitscontrolesysteem kan verschaffen. Door de gierradius, de stuurhoek en de tractie met elkaar te vergelijken en de aandrijfkrachten afhankelijk van de noodzaak te sturen, kan de X5 bijna zonder onder- of overstuur door de bocht.

Adaptieve bochtverlichting en nieuwe Xenonlampen zorgen voor een verhoogde veiligheid omdat ze de zichtbaarheid gevoelig verbeteren. Het DSC kreeg nog een uitbreiding die van nut is voor wie vaak zware aanhangwagens trekt. Het stabiliteitscontrolesysteem van de wagen zelf is uitgerust met sensoren die slingerbewegingen van een sleep kunnen detecteren. Het systeem geeft dan remimpulsen die ervoor moeten zorgen dat de aanhangwagen weer veilig in het spoor komt.

Op de IAA in Frankfurt, in september, zal de vernieuwde X5 naast de X3 te bewonderen zijn. De X5 zal vanaf de herfst uitgeleverd worden. De prijs gaat naar alle waarschijnlijkheid omhoog, maar hoeveel is nog niet bekend.