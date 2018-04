BMW 6-Coupé: de eerste gegevens

Door: BV

M

et de BMW 6-Reeks Coupé die op het Autosalon van Frankfurt voorgesteld zal worden, breit de constructeur een vervolg aan een lange geschiedenis van grote luxe-coupés. Een geschiedenis die zijn voorlopig eindpunt bereikte met de stopzetting van de productie van de vorige 6-Reeks in 1989, na 13 jaar dienst.

Deze nieuweling (4,82m lang, 1,85m breed en slechts 1,37m hoog) heeft geheel volgens de traditie de motor vooraan en een ver naar achteren geschoven cockpit met een volwaardige ruimte voor twee volwassenen voorin en twee noodzitjes achterin, al belooft BMW ook hier quasi-volwaardige zitplaatsen. Deze 6-Reeks borduurt resoluut verder op de stijl die met de 7-Reeks en later ook de Z4 werd geïntroduceerd. Ook hier wordt rijkelijk gebruik gemaakt van de Flame-Surfacing-technologie die het mogelijk maakt om bolle en holle vormen op eenzelfde plooilijn te combineren. De combinatie van bolle vlakken en scherpe lijnen zorgt voor een dynamisch voorkomen, met typische BMW-accenten als de niertjes en de dubbele koplampen, aan de bovenzijde afgezoomd door een langgerekte richtingaanwijzer. De bolle daklijn, en nog veel meer de hoge kofferlijn met doorgetrokken schoudertjes, en de vorm van de achterlichten zijn een duidelijke knipoog naar het design van de 7-Reeks. Het interieur is geënt op dat van de 5 en de 7. Net als bij deze limousines wordt gebruik gemaakt van het Idrive-systeem met een enkele centrale draaiknop voor de groepering en vereenvoudiging van de meeste functies. De kofferruimte zou voldoende groot zijn voor twee golftassen en een koffer.

Onder de kap komt de 4.4l V8, gekend uit de 745i, voorzien van Valvetronic. Die ontwikkelt 333pk en 450Nm koppel bij 3.700t/min. Daarmee haalt deze coupé -probleemloos- de elektronisch begrensde topsnelheid van 250km/u. De spurt naar 100km/u moet kunnen in 5,6sec. De autobouwer uit München zal deze krachtbron combineren met 3 versnellingsbakken, allen met 6 verhoudingen. Een manuele bak, een automaat met steptronic of een Sequentiële bak met een pook én bedieningsmogelijkheden aan het stuur, zoals in de F1.

Dankzij een lichtere aluminium voorkant, motorkap en deuren, een kofferklep in synthetisch materiaal en spatborden vooraan in een thermoplastisch materiaal, kon het gewicht beperkt worden tot +/- 1.600kg, met een gewichtsverdeling in de buurt van de ideale 50:50 verhouding. Dat zorgt niet enkel voor de uitstekende prestaties of een goede balans, maar ook voor een meer gangbaar verbruik, aldus BMW.

De commercialisering is voorzien voor het einde van dit jaar. De prijs is nog niet gekend, maar zal in de buurt van die van de 7-Reeks liggen. Later wordt het gamma uitgebreid met een 2+2 Cabriovariant.