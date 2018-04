BMW 3-Coupé met 2-liter diesel

Door: BV

et de introductie van de 3-liter zescilinder-in-lijn diesel in de 3-Coupé had BMW al gedaan wat nog niet zo lang geleden als heiligschennis zou zijn beschouwd; een dieselmotor aanbieden onder de kap van een sportief georiënteerd model. Maar BMW is natuurlijk al lang niet meer de enigeij Je kan dieselen in een Peugeot 406 Coupé, een Mercedes CLK of een Mercedes C-Sportcoupé om er maar een paar te noemen. De 330Cd heeft natuurlijk wel wat te bieden met 204pk en 410Nm, maar voor wie de sportieve koets wil combineren met ietsje minder dieselpower, komt er nu ook een 320Cd. Onder de kap zit de gekende 150pk sterke 2-liter common-rail dieselmotor. Die ontwikkelt ook nog 330Nm en heeft voldoende aan 5,7l/100km.

Standaard wordt de motor gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Met die combinatie haal je 100km/u in 8,8sec en kan je naar een top van 220km/u. Daarnaast biedt BMW een Steptronic-automaat aan met vijf verhoudingen. Die kan naar 100 in 9,1sec en bereikt een top van 213km/u.