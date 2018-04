Porsche GT3 RS

Door: BV

a de Porsche GT3 Clubsport komt de constructeur uit Stuttgart nu met een nog pittigere versie op de markt; de GT3 RS. Dat is een homologatiewagen voor de internationale GT-Klasse. Volgens de reglementen van de FIA moeten er van de deelnemende modellen immers ten minste 200 stuks voor gebruik op de openbare weg gebouwd zijn.

In 1984 bracht Porsche de 911 SC RS op de markt en eerder, in 1972, was er al een Carrera 2.7 RS. Die waren telkens voorzien van karakteristieke bestickering die de constructeur, allerminst ongevoelig voor tradities, ook nu oprakelde. Alle geleverde exemplaren krijgen dus een witte koets met Őnaar keuze- rode of blauwe accenten en wielen. Enkele koetswerkdetails en een zo mogelijk nog meer in het oog springende spoiler maken het plaatje compleet.

Onder de kap van de nieuwste RS zit een 3.6l boxermotor met een vermogen van 381pk bij 7.300t/min en 385Nm bij 5.000t/min. Dankzij het doorgedreven gebruik van lichte hoogtechnologische materialen weegt deze variant nog 50kg minder dan de GT3 Clubsport: 1360kg inclusief de rolkooi (steeds aanwezig) en een volle benzinetank van 90l. Dat is amper 3,57kg per pk. Gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak, met een enkelvoudige in plaats van een dubbele plaatkoppeling, zorgt dat voor een top van 306km/u. Accelereren van 0 naar 100km/u duurt slechts 4,4sec, en na amper 14sec kan je de kaap van 200km/u ronden.