VW Passat dieselt nu ook met 180pk

e Volkswagen Passat kan vanaf heden ook besteld worden met een 2.5l TDI met 180pk. Die komt in het gamma boven dezelfde krachtbron met een vermogen van 150pk. De nieuweling wordt enkel in de meest luxueuze Highline-uitvoering aangeboden als berline of Variant, met een handgeschakelde zesbak of een Tiptronic-automaat met vijf versnellingen. De handgeschakelde versie haalt een top van 226km/u en de spurt naar 100km/u wordt in 8,7sec. afgehaspeld. De Tiptronic houdt het voor bekeken bij 221km/u en heeft 9,6sec nodig om de naald op 100km/u te krijgen. De Variant is telkens 3km/u (topsnelheid) en 2 tienden (acceleratie) trager. Het gemiddeld verbruik van de motor schommelt tussen 7,6 en 8,5l/100km afhankelijk van de gekozen uitvoering. De prijzen beginnen bij € 37.600.