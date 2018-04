smart forfour gedetailleerd

Door: BV

S

mart heeft meer gedetailleerde informatie vrijgegeven over de forfour, waarvan we in januari al een schets, en in april de eerste officiële foto’s lieten zien. De techniek van deze forfour zal overigens grotendeels identiek zijn aan die van de opvolger van de Mitsubishi Colt, die beiden in Nederland in dezelfde productiefaciliteit gebouwd zullen worden. De verschillen aan het exterieur en interieur zullen hier echter zo groot zijn dat er, veel meer dan bij sommige andere modellen die gebruik maken van een gemeenschappelijke basis, sprake zal zijn van totaal verschillende producten.

De forfour krijgt een wielbasis van 2500mm. Dat is net zo veel als de totale lengte van de smart city coupé. Een typische, wat sportiever getinte, smart-stijl wordt gecreëerd door korte overhangen, grote wielen en nauw aansluitende wielkasten. Daardoor blijft de lengte toch beperkt tot 3752mm, met een breedte van 1680mm en een hoogte van 1450mm. Afmetingen die maar net iets groter zijn dan pakweg een nieuwe Nissan Micra. De vierzitter kreeg een lachend gezicht met vier afzonderlijke koplampen die schuin tegenover elkaar boven het luchtinlaatrooster werden geplaatst. Achteraan wordt de link met de rest van het gamma van de nicheconstructeur gelegd door ronde, alleenstaande achterlichten die zijn ingewerkt in een kunststofpaneel, langs weerszijden van de bolle achterklep. Het kunststofpaneel is zwart, waardoor het één visueel geheel vormt met de ruitomlijsting. De overkapping van de achterste wielkasten, de achterbumper (voor zover daarvan sprake is), de deurpanelen en het front contrasteren met de ook hier zichtbaar aanwezige Tridion veiligheidskooi. Die kan worden uitgevoerd in drie tinten, en smart stelt acht verschillende kleuren voor de verwisselbare bodypanels ter beschikking.

De Tridion 4 Show Car -die in september 2001 op het autosalon van Frankfurt werd voorgesteld en als basis diende voor deze forfour- was voorzien van een multifunctioneel, trendy interieur. Eigenschappen die constructeur zo veel mogelijk trachtte te behouden. Om te beginnen is er de multivariabele achterbank. Die kan over een afstand van 15cm in de lengte verschoven worden om, naar keuze, plaats te maken voor de passagiers (achteraan standaard 2, een bank voor 3 is optioneel) of bagage. De bank is ook in een 60/40 verhouding neerklapbaar of kan volledig in een verticale positie geplaatst worden. Zo varieert de kofferruimte van 270 naar 620 of zelfs 910l. Wie wil zal, tegen een meerprijs, zelfs een lounge-uitvoering kunnen bestellen. Die voorziet in de mogelijkheid om de rugleuning van de voorzetels neer te klappen tot een horizontaal vlak ontstaat, op gelijke hoogte van de achterzetels. Extra kussens zorgen voor een verbreding van de rugleuning zodat die bij de achterste deurpanelen aansluit. Een multifunctionele kantel- en draaibare armsteun maakt dan het plaatje compleet.

Het dashboard is gewelfd en voorzien van typische smart-accenten als bolle luchtroosters, ronde alleenstaande klokken, of een tweespakig stuurtje. Net als bij de andere modelletjes wordt stof en kunststof gecombineerd voor een aangenaam en ruimtelijk effect. Er zullen vier mogelijkheden met stof en één met leder in het aanbod zitten. Het dak zal uitgevoerd worden in kunststof of glas, afhankelijk van de gekozen Pulse of Passion uitvoering. Een schuifdak is optioneel.

In samenwerking met Mitsubishi ontwikkelde Daimler-Chrysler een nieuw gamma compacte motoren. Voor de forfour zijn dat twee 1.5l driecilinder-in-lijn common-rail diesels met en vermogen van 50- en 70kW en er zijn ook drie benzinemotoren. De eerste is een 1.1l driecilinder met een vermogen van 55kW. De twee andere zijn viercilinders, met een inhoud van 1.3l (70kW) en 1.5l (80kW). Standaard worden die gekoppeld aan een conventionele vijfbak, maar ook een gerobotiseerde zesbak zal leverbaar zijn.

ABS, ESP, de quasi onvervormbare veiligheidskooi, driepuntsgordels op alle zitplaatsen en vier standaard airbags moeten het nieuwe model een veiligheidsuitrusting geven die de vergelijking met de concurrentie kan doorstaan. Gordijnairbags zijn een optie. De optielijst zal trouwens behoorlijk uitgebreid zijn en naast een sportpakket ook Őin deze klasse- minder evidente zaken bevatten als een MP3-speler, een navigatiesysteem met een groot kleurenscherm, een telefonie-installatie die ook internettoegang mogelijk maakt, en zelfs een van Mercedes afkomstig COMAND-systeem met video-functies.

De verkoop start vanaf het voorjaar van 2004 en smart geeft ook al een indicatie van de nettoprijs; die zou in de buurt van € 11.000 liggen.