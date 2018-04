Opel Corsa frisser

Door: BV

e Corsa krijgt een opfrisbeurt. De uiterlijke verjongingsmaatregelen bestaan uit hertekende bumpers die in carrosseriekleur worden uitgevoerd, voorzien van zwarte beschermstrips, en nieuw smoelwerk. Dat is herkenbaar aan een nieuw trapeziumvormig radiatorrooster en ellipsoïde koplampen met drie cilindervormige lampen (standaard op de Cosmo, Sport en GSi). Het interieur krijgt nieuwe bekledingen en kleurtjes. Je zal voor zowel de drie- als de vijfdeursversies kunnen opteren voor ‘Essentia’, ‘ECO’, ‘Enjoy’, ‘Cosmo’, ‘Sport’ of ‘GSi’-uitvoering.

De standaarduitrusting wordt uitgebreid met een remkrachtverdeler voor het ABS-systeem, een follow-me-home-functie voor de koplampen en een functionelere achterbank. Vanaf de herfst zal ESP, cruise-control en Xenonverlichting in de optielijst prijken.

De voornaamste nieuwigheden noteren we bij de motoren. Onder de kap komen vier benzinemotoren met een inhoud van 1.0 tot 1.8l. De 1.0 en 1.4 zijn vernieuwd (de 1.4 is zelfs een geheel nieuw ontwerp) en voorzien van de brandstofbesparende TWINPORT-technologie. De eerste is goed voor 60pk, de 1.4 ontwikkelt 90pk. Nieuw zijn ook twee moderne diesels (eindelijk). Deze CDTI-ECOTEC-motoren hebben een cilinderinhoud van 1.3 en 1.7l. De eerste zal 70pk ontwikkelen, de tweede is goed voor 100pk. Door de ingrepen voldoen voortaan alle motoren uit het Corsa-gamma aan de Euro4-norm. Voor elke combinatie biedt Opel standaard een handgeschakelde vijfbak aan, maar de 1.0, 1.2 en 1.4 benzine en de 1.3CDTI diesel zullen ook verkrijgbaar met een gerobotiseerde bak.