Opel-motoren een pak zuiniger

e constructeur uit Rüsselheim introduceert een lijn nieuw ontwikkelde benzine- en dieselmotoren. Kracht, soepelheid en vooral zuinigheid zijn de kernwoorden. Alle exemplaren voldoen dan ook aan de Euro4-norm.

Na het debuut van de TWINPORT ECOTEC 1.6l benzinemotor met een vermogen van 103pk in de Astra, introduceert Opel nu een 1.0 en 1.4 benzinemotor met dezelfde TWINPORT-techniek. Die bestaat uit een variabel inlaatspruitstuk, samen met een doorgedreven uitlaatgasrecirculatie, die de pompverliezen (zowat het belangrijkste nadeel van benzinemotoren) afzwakt. Dat levert een besparing op in het brandstofverbruik van ten minste 3 en maximaal 23 procent.

De 1.0 TWINPORT is afgeleid van de gekende 1.0l driecilinder, ontwikkelt 60pk en zal verkrijgbaar zijn voor de Agila en de Corsa. De 1.4l viercilinder is volledig nieuw en ontwikkelt 90pk. Deze krachtbron komt onder de kap van de Corsa. Ook nieuw voor beide compacte modellen is de komst van een 1.3 common-rail diesel. Die is afkomstig van Fiat (waar hij onder andere dienst zal doen in de nieuwe Lancia Ypsilon en Fiat Punto) en levert 70pk en een aantrekkelijk koppel van 170Nm terwijl het gemiddeld verbruik beperkt blijft tot 5,2l voor de gulzigste van de twee.

De Signum krijgt de eerste direct ingespoten benzinemotor van de constructeur in het vooronder. Die heeft een inhoud van 2,2l en is goed voor 155pk. Deze zal ook in de Vectra Break worden aangeboden, die in september op het Salon van Frankfurt wordt voorgesteld.

Voor de Meriva en de Corsa, ten slotte, komt er ook nog een 1.7 CDTI common-rail diesel met een vermogen van 100pk en een maximumkoppel van 240Nm. De Meriva wordt met een verbruik van 5,3l/100km de minst voordelige combinatie. De introductie volgt ergens in de herfst.