Opel Vectra: de Break

p het 60ste Internationale Autosalon van Frankfurt, dat doorgaat van 11 tot 21 september, zal Opel de Vectra Break voorstellen. Daarmee is de Vectra-familie voltallig na de berline, GTS en Signum. Het model wordt wat groter dan de reguliere Vectra en krijgt een verlengde wielbasis van 2,83m, dezelfde als de Opel Signum. Daardoor meet de Break 4,82m in de lengte, 1,79m in de breedte en 1,50m in de hoogte. De maximale laadlengte bedraagt net geen 2 meter en het laadvolume kan met een neergeklapte achterbank oplopen tot 1.850l. Dat is even veel als een Omega. Ook de beschikbare ruimte op de achterbank gaat erop vooruit. De knie- en beenruimte achteraan bedragen voortaan 94 en 967mm.

Een nieuwe troef van de Break wordt het FlexOrganizer systeem. Dat is opgebouwd rond twee rails die in de achterste zijpanelen zijn verwerkt. Daarin kan de gebruiker tussenschotten en netten plaatsen om de laadruimte naar wens in te delen. Voor de achterpassagiers is ook de Travel Assistant verkrijgbaar die reeds op de Signum werd voorgesteld. Die wordt tussen de twee buitenste achterzetels geplaatst en omvat twee vouwtafeltjes, een koelvak, een vuilnisbakje, bekerhouders, twee 12V-stopcontacten, een houder voor een draagbare DVD-speler en de optionele ‘Twin Audio’ module om vooraan en achteraan naar verschillende audiobronnen (radio of cd) te luisteren. De brede kofferklep kan optioneel elektronisch bediend worden.

Opel zal de Break van meet af aan leveren met vier benzinemotoren en drie turbodiesels. Het gamma omvat de drie nieuw ontwikkelde aluminium motoren uit de Signum: de rechtstreeks ingespoten 2.2-liter benzinemotor met 155 pk, de 2.0 turbo met 175 pk en de 3.0 V6 CDTI turbodiesel die 177pk sterk wordt, naast de minder krachtige versies. De topmotor wordt de 211pk sterke 3.2l V6.

Het front van de Break is identiek aan dat van de Vectra berline. De lengte van de wagen wordt benadrukt door de lange daklijn, de sterk uitgesproken oplopende schouderlijn en natuurlijk de lange wielbasis. Een op de zijkant ver doorlopend glasoppervlak waarvan de bovenrand wordt gedefinieerd door een enkele vloeiende gebogen lijn zorgt voor compacte stijlen voor een optimale zichtbaarheid en vleugje dynamisme in het ontwerp. De achterzijde is strak getekend en wordt gedomineerd door grote lichtunits die tot ver in de flanken doorlopen.

Deze vierde variant zal nog voor het jaareinde verkrijgbaar zijn.