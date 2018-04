Speciale Design-Edition van Opel Zafira

Door: BV

O

pel stelt een speciale reeks voor van de Zafira. Dat is de Design-Edition. Die is enkel verkrijgbaar met de 2.2DTI, de krachtigste diesel uit het gamma. Die krachtbron is goed voor 125pk en een koppel van 280Nm bij 1.500t/min. De Design Edition onderscheidt zich van de reguliere Zafira's door bumpers, zijschorten en zijdelingse beschermstrips in koetswerkkleur, 17-duims lichtmetalen velgen met bandenmaat 225/45 en een verlaagd koetswerk.

In het interieur is er nog steeds plaats voor zeven. Het wordt voor de gelegenheid aangekleed met een driespakig lederen sportstuur, witte wijzerplaten met chroomrand, sportzetels, aluminium versnellingspookknop en een middenconsole in mat chroom. De standaarduitrusting werd uitgebreid met een snelheidsregelaar, elektrische bediende voor- en achterruiten, een stereoinstallatie met CD-speler, sportzetels en elektronische airco.