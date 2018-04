Supersnelle Seat voor circuit-gebruik

Door: BV

n Barcelona presenteerde Seat de Cupra GT. Een prototype dat werd ontwikkeld door het Seat Design center en Seat Sport. Het model is niet bestemd voor de openbare weg, maar voor het racecircuit. De definitieve versie zou nog dit jaar kunnen debuteren in de Spaanse GT Series.

Het uiterlijk vertoont de uiterlijke kenmerken van de Seat Tango en Salsa concept car. Kenmerken die we in de toekomst ook op seriemodellen zullen terugvinden. Onder de kap, centraal achter de cockpit, zit een V6 biturbo-motor van Audi-origine die niet minder dan 500pk sterk is. Een sequentiële zesbak brengt de kracht op de achterwielen over.

De wagen zal op bestelling gebouwd worden.