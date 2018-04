Opel Signum nu verkrijgbaar

Door: BV

pel’s nieuwste telg, de Signum, werd op het Autosalon van Genève 2003 voor het eerst aan het grote publiek getoond. De Signum past binnen de nieuwe productstrategie van Opel, dat opnieuw een voortrekkersrol wil spelen en nieuwe segmenten wil aanboren. Met een lange gestrekte lijn, met een merkelijk langere wielbasis dan de Opel Vectra waarop het model gebaseerd is, een lange daklijn en een verticale kofferklep, maar een betrekkelijke grote hoogte en een moduleerbaar interieur houdt de Signum het midden tussen een ruime break en een monovolume. Het FlexSpace zetelsysteem maakt het mogelijk om de buitenste achterzetels over een lengte van 13cm te verschuiven.

Het aanbod van de nieuwe Signum omvat 4 benzines en drie dieselmotoren. Bij de benzines gaat het om een 1.8 16v met 122pk, een 2.2 DIG (de eerste benzinemotor van Opel met directe injectie) die goed is voor 155pk en een 2.0 turbo met 175pk die ook nieuw is. De topmotor wordt een 3.2l V6 met 211pk. Bij de diesels wordt het aanbod opgebouwd uit een 2.0DTI met 100pk, een 2.2DTI met 125pk en een moderne 3.0 V6 CDTi common-rail diesel die niet minder dan 177pl en 370Nm sterk is. Een handgeschakelde zesbak is standaard bij de 3.0 V6 CDTi en de 2.0 turbo, de rest moet het stellen met een manuele vijfbak. Optioneel kan een vijftrapsautomaat geleverd worden op de 2.2 DIG, 3.2 V6, 2.2DTI en 3.0 V6 CDTi.

Elke Signum heeft recht op 6 airbags, actieve hoofdsteunen op de buitenste zitplaatsen, manuele airco, elektrisch bediende ramen voor- en achteraan, centrale vergrendeling met afstandsbediening en een Audio-installatie met CD. Het gamma telt naast het instapmodel drie uitrustingsniveau’s; Elegance, Sport en Cosmo. De instapper kost € 24.000. Dieselen kan vanaf € 24.360. De duurste benzine (3.2 V6 Cosmo) gaat voor € 34.650 over de toonbank. Voor de duurste diesel (3.0 V6 CDTi Cosmo) moet je rekenen op 36.400 €. Het model is vanaf heden te bestellen.