Definitieve prijzen Cadillac CTS

e Cadillac CTS moet het aandeel van de Amerikaanse luxeconstructeur in het segment van de wat ‘compactere’ berlines verstevigen. In de VS, waar het model al enige tijd op de markt is, schijnt dat alvast te lukken want niet minder dan 38.000 klanten opteerden er in 2002 voor een CTS. Dat is bijna vier keer zo veel als er in 2001 opteerden voor de Catera, het vorige model.

De nieuweling werd van meet af aan ontworpen met de Europese markt in het achterhoofd en de introductie in Europa is een feit want momenteel zijn de eerste exemplaren Őmet enige vertraging ten opzichte van de initiële planning- op weg naar de Europese dealers. Alvast in België zorgt de CTS voor een verdubbeling van het aanbod, naast de grotere Seville. Klanten krijgen de keuze uit twee zescilindermotoren. De kleinste heeft een inhoud van 2,6l en ontwikkeld 181pk. Daarmee haalt de handgeschakelde versie 100km/u in 9,3sec en haalt de 1713kg zware vierdeurs een top van 220km/u. De topmotor heeft een cilinderinhoud van 3,2l en is 218pk sterk. De spurt naar 100km/u kan, eveneens in combinatie met een handbak, afgelegd worden in 7,4sec, en vanzelfsprekend is ook de topsnelheid hoger: 240km/u.

De standaarduitrusting is rijkelijk en voor beide modellen identiek. Het gaat om frontale en zijdelingse airbags, gordijnairbags, tractiecontrole, mistlampjes, automatische airco met twee zones, cruise-control, elektrisch verstelbare voorzetels, zetelverwarming vooraan, BOSE audiosysteem met 8 luidsprekers en 7-spaaks aluminium velgen. De handgeschakelde 2,6 kan de uwe zijn voor € 36.450. De 3.2 moet € 37.950 opbrengen. De automaat kost telkens € 1.250 meer.