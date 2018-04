Dit is de nieuwe BMW 5-Reeks

Door: BV

e constructeur uit München heeft de eerste gegevens en fotomateriaal van de nieuwe 5-reeks vrijgegeven. Het nieuwe model wordt haast vanzelfsprekend groter en ruimer dan zijn voorganger, al gaat dat niet gepaard met een toename in gewicht. Afhankelijk van de uitvoering en de motorversie zal deze nieuwe 5 zelfs tot 75kg minder wegen dankzij het gebruik van gewichtsbesparende materialen. Het onderstel is volledig uit aluminium en de lichte aluminium voorkant die door een gemengde constructie in verbinding staat met en stalen structuur heeft een geoptimaliseerd gewicht. Een ideale gewichtsverhouding tussen de twee assen is het resultaat.

Uiterlijk moet de nieuwe telg de dynamische kwaliteiten van de 3-Reeks combineren met de uitstraling van de 7-Reeks. Gebaseerd op de 7 zijn in elk geval de nieuwe, relatief hoog geplaatste niertjes en de hoge kofferlijn. Bij de lichtblokken, met dubbele schijnwerpers, zit richtingaanwijzer bovenaan, net als bij de grootste BMW, maar bolle fantasierijke vorm van de hoekomvattende lichtunits is lang niet zo streng.

BMW gaat z’n klanten voor de nieuwe 5-reeks, meestal optioneel, een waaier aan nieuwe hoogtechnologische oplossingen bieden. Het gaat om een ‘actieve stuurinrichting’, meedraaiende koplampen om de bochten beter te verlichten, Active Cruise Control dat de afstand met voorgangers automatisch regelt, Dynamic Drive dat het hellen in bochten tegengaat en adaptieve remlichten. Die laatste zijn in de VS al gehomologeerd voor de 7-Reeks, en zullen dus ook op de 5 te krijgen zijn. Het systeem vergroot het oplichtend oppervlak van de lichten afhankelijk van de uitgeoefende remkracht en draagt op die manier bij tot de veiligheid, maar de homologatieprocedure is nog niet in alle landen afgerond.

Het interieur bestaat uit helderen lijnen en kleurencontrasten die een aangename spanning opbouwen. Er zal keuze zijn uit 5 verschillende afwerkingen en 4 tinten. De toegenomen buitenafmetingen zorgen binnenin vooral op de achterbank voor meer ruimte. Ook het koffervolume ging er sterk op vooruit. In het midden van het instrumentenbord staat het scherm van de iDrive, met een centrale bedieningsknop op de middentunnel. Het principe is nog steeds hetzelfde als bij de introductie op de 7-Reeks, maar de werking werd vereenvoudigd. Om de veiligheid te bevorderen kunnen de meeste gegevens op ooghoogte tegen de voorruit geprojecteerd worden, een première bij BMW.

Vooraan onder de kap komen in eerste instantie drie zescilinders in lijn; de 520i, 530i en 530d. De eerste is goed voor 170pk en 210Nm, de 530i levert 231pk en 300Nm terwijl de diesel uit het gezelschap 211pk en 500Nm sterk is. Ze worden allen gekoppeld aan een nieuw ontwikkelde mechanische zesbak. De 520i kan daarmee in 9sec 100km/u op de teller halen en bereikt een topsnelheid van 230km/u. De 530i doet de sprint in 6,9sec en heeft een begrensde topsnelheid van 250km/u. De 530d doet er nauwelijks voor onder met een acceleratietijd van 7,1sec en een top van 245km/u. Deze versies worden al in juli van dit jaar verwacht. In de herfst van dit jaar wordt het gamma dan uitgebreid met een automatische versie van de 520i, een 525i met 192pk en 245Nm en een door een 4,4l V8 aangedreven 545i die 333pk en 450Nm sterk is.