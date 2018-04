Opel Speedster Turbo: meer details

Door: BV

D

e Duitsers hebben wat meer gegevens bekendgemaakt over de Opel Speedster Turbo. Die wordt aangedreven door een 2-liter turbomotor. Het piekvermogen van de krachtbron bedraagt 200pk en komt bij 5.500t/min. vrij. Het maximumkoppel bedraagt 250Nm en is beschikbaar tussen 1.950 en 5.500t/min. De lichtgewicht roadster plaatst amper 930kg op de weegschaal. Daardoor kan het kleine ding, gekoppeld aan een manuele vijfbak, van 0 naar 100km/u in amper 4,9sec. De topsnelheid bedraagt 243km/u. Ook de hernemingen mogen er zijn; van 80 naar 120 in vierde neemt amper 5,1sec in beslag. In vijfde kan dezelfde oefening in 6,7sec.

Het onderstel, feitelijk gelijk aan dat van de Lotus Elise, is nog steeds een ultralichte (slechts 74kg) monocoque die bestaat uit met elkaar verlijmde aluminium onderdelen. Die vindt, net als de ophanging met dubbele A-armen, haar oorsprong in de autosport. De ophanging werd aangepast aan het gewicht en het vermogen van de turbomotor. De veren zijn 10% stijver en de spoorbreedte werd vergroot tot 1.450mm vooraan en 1.488mm achteraan. Vooraan worden banden met maat 174/55 gemonteerd op een velg met een diameter van 17 duim en een breedte van 5,5 duim. Achteraan monteert men 225/45 rubber op een velg met een identieke diameter, maar een breedte van 7,5-duim. De banden werden speciaal voor de Speedster ontworpen en horen thuis in de Potenza-reeks van Bridgestone. Voor adequate remkracht zorgt het ABS-systeem met geventileerde remschijven rondom (288 millimeter) en de rembekrachtiging. Echte racefans kunnen opteren voor doorboorde remschijven.

De aërodynamische wijzigingen bestaan uit aangepaste voor- en achterspoilers. Ze zorgen voor meer neerwaartse druk bij hoge snelheden. Het zwarte radiatorrooster vooraan heeft geen dwarslat meer, zodat er meer lucht naar de motor kan stromen. Dat alleen was kennelijk niet voldoende want achter de portieren heeft de turboversie nog verticale luchtinlaten. Die moeten de intercooler van lucht voorzien.

Het interieur is nog steeds minimalistisch, maar toch niet meer zo zeer als voorheen. Er is voortaan immers een herwerkt instrumentenbordje (met een beter afleesbaar brandstofpeil) en er is een bekerhouder, een opbergvak voor kaarten en twee opbergvakjes voor kleinere spulletjes. De optielijst biedt bovendien nog mogelijkheden voor een wat rijkere aankleding. Ook de prijs is thans bekend; de Speedster Turbo moet € 37.100 kosten. Dat is € 5.600 meer dan de 2.2.