Opel GTC concept car

et de GTC concept car, wat staat voor Grand Turismo Compact, wil Opel een voorsmaakje geven van de toekomstige designtaal van het merk. Strakke lijnen, heldere vlakken, driedimensionale koplampen en brede wielkasten zullen daarvan de sleutelelementen zijn. De GTC is een driedeurs berline, met plaats voor vier en een uitgesproken sportieve styling. Het ontwerp is 4,349m in de lengte, 1,773m in de breedte en 1,352m in de hoogte. Afmetingen die dicht in de buurt komen van die van de huidige Astra Coupé (4,267m lang, 1,709m breed en 1,390m hoog).

De voor- en achterkant van het ontwerp zijn pijlvormig, met korte overhangen die door spitse uiteinden net voor en net achter de wielkasten benadrukt worden. De koplampen vooraan zijn hoekomvattend en lopen ver in de motorkap door. Ze zijn voorzien van helder afdekglas met een geaccentueerde rand. Een imposant radiatorrooster in de nieuwe Opel-stijl vult de ruimte tussen de units volledig op. De indrukwekkende wielkasten Őgevuld met 19-duims lichtmetalen velgen-, oplopende gordellijn, de spits toelopende glaspartij en de bolle daklijn creëren ook bij stilstand een zekere spanning. De achterpartij valt op door de apart vormgegeven kofferklep en de specifieke cilindervormige stijl van de achterlichten. Die komt overigens terug in de twee aparte delen van het in de dakspoiler geïntegreerde derde stoplicht en de relatief centraal geplaatste ovalen uitlaatpijpjes.

De cockpit is vrij van elektronische gadgets en werd uitgevoerd in leder met de tinten kasjmier en bruin. Donkere, houtskoolkleurige, vlakken zorgen voor een speciaal effect en breken volgens Opel het cliché dat enkel aluminium sportief zou zijn.