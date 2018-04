Nu ook turbomotor voor Opel Vectra GTS

Door: BV

e constructeur uit Rüsselheim introduceert op het Salon van Genève een nieuwe motor in het Vectra-gamma. Het gaat om een nieuw ontwikkelde aluminium 2-liter ECOTEC turbomotor die gebaseerd is op de reeds gekende atmosferische 2.2. De nieuwe krachtbron ontwikkelt 175pk en heeft een maximumkoppel van 265Nm. Dat is tussen 2.500 en 3.800t/min beschikbaar. Gekoppeld aan een -eveneens nieuwe- lichte en compacte handgeschakelde zesbak kan de combinatie naar 100km/u in 9,1sec. De topsnelheid werd vastgesteld op 230km/u. De motor voldoet aan de Euro-4 emissienorm en zou genoegen moeten nemen met 8,9l benzine per 100km. Opel zal deze motor ook aanbieden in de nieuwe Signum.