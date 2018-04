Porsche Carrera GT is klaar

Door: BV

e Porsche Carrera GT werd in 2001 op de NAIAS autoshow in Detroit voorgesteld. Dat gebeurde toen nog als een studiemodel, maar de beslissing om tot een beperkte productie over te gaan werd op aandringen van geïnteresseerde kopers al gauw genomen. De definitieve productieversie zal in Genève voorgesteld worden. De supersportwagen heeft een monocoque-structuur uit met koolstofvezel versterkt plastic. Tot op heden heeft niemand hen dat voorgedaan. Dat zorgt voor een optimale stijfheid en -samen met de koets uit composietmateriaal- een bescheiden gewicht van 1.380kg. De koets (4,16m lang, 1,92m breed en amper 1,16m hoog) is per definitie open, maar twee apart monteerbare dakpaneeltjes zorgen desgewenst voor bescherming.

De 5,7l V10 onder de kap is een doorontwikkeling van een in de racerij gebruikt 5,5l. Bij 8.000t/min braakt die 612pk uit terwijl het koppel piekt op 590Nm. Die wordt gekoppeld aan een speciaal ontwikkelde zesbak en een PCCC (Porsche Ceramic Composite Clutch) koppeling met keramische schijven en ook voor de remmen wordt dat materiaal gebruikt. Ultralichte magnesium 19-duims voorwielen en 20-duims acherwielen zetten de krachten op het wegdek over. Ze zijn geschoeid met rubber van respectievelijk maat 265/35 en maatje 335/30. De prestaties zijn op z'n zachts gezegd indrukwekkend; van 0 naar 100km kan in 3,9sec, het spurtje van 0 naar 200km/u duurt 9,9sec en de topsnelheid bedraagt 330km/u.