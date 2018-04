Citroën Xsara licht gewijzigd

Door: BV

B

ij Citroën wordt de Xsara lichtjes aangepast. Aan de buitenzijde gaat het om een nieuwe bumper, een gewijzigde luchtinlaat en een verchroomde rand aan de kofferdrempel van de berline en de Coupé. In de bumper is voortaan weer plaats voor voormistlichtjes. Die zaten sinds de facelift in de lichtblokken verwerkt, maar krijgen nu weer een eigen plaats. De luchtinlaat vooraan werd breder en de horizontale lamellen ervan zijn van een verchroomde rand voorzien. Twee nieuwe koetswerkkleuren, Grijs Iceland en Grijs Orageux, maken de wijzigingen aan het exterieur compleet.

Tal van detailwijzigingen moeten het interieur moderner en helderder maken. De grijstint van het instrumentenbord word lichter, er zijn nieuwe zetelbekledingen en de wijzerplaten van het instrumentbord hebben nieuwe cijfers en zijn met een aluminium biesje afgelijnd. Verder noteren we nieuwe versnellingspookknoppen, twee nieuwe bekledingsopties voor de VTR en VTS, een nieuwe kleur voor de optionele lederen bekleding en gewijzigde afwerkingen voor het dashboard.

Het Xsara-gamma werd volledig geherstructureerd, met een nieuw instapmodel “Millésime”. Dat is gebaseerd op de VTR-uitvoering maar onderscheidt zich door een gewijzigde binnenaankleding, een mat aluminiumkleurige versnellingspook, blauwe veiligheidsgordels en sierlatten op de deurdrempels. De speciale reeks is beschikbaar met de motoren 1.4i, 1.9D en 2.0HDi 90pk.

De uitvoeringen VTR en SX worden voortaan uitgerust met het Plus Pack dat bestaat uit automatische airco, athermische voorruit, regensensor, boordcomputer, lichtsensor, radio-CD en elektrisch bediende en verwarmde buitenspiegels. De uitvoeringen VTS en Exclusive krijgen het Automatisch Pack en hebben daardoor recht op elektrisch inklapbare spiegels en parkeersensoren.

Het vernieuwde model staat intussen bij de dealers te pronken.