Ibiza is What Car? Auto van het Jaar 2003

et Britse automagazine What Car?, dat meer dan 400.000 lezers per maand heeft, bekroonde de Seat Ibiza met de titel What Car? Auto van het Jaar 2003. Uit honderden nieuwe modellen verkoos de Jury van Experts, bestaande uit wegtesters en journalisten van het magazine, de Ibiza 1.2 vijfdeurs eerst tot winnaar in de klasse van de Supermini’s en vervolgens tot eindoverwinnaar.

De Ibiza werd geprezen omwille van zijn sportieve look, jeugdige uitstraling, uitstekend veiligheids- niveau en lage gebruikskost.