Smart 'forfour': de eerste gegevens

mart heeft een eerste schets vrijgegeven van de definitieve versie van de vierpersoons-Smart die in 2004 het gamma moet verrijken. Dat zal tegen die tijd bestaan uit de huige Smart city coupé, Smart cabrio en de roadster en roadster-coupé die in april van dit jaar op de markt komen. De typische kenmerken van het merk werden allen behouden; de wielen worden zo ver mogelijk op de hoeken geplaatst, de Tridion-veiligheidskooi is nog steeds zichtbaar en zal verkrijgbaar zijn in zwart of zilver en ook de verwisselbare gekleurde kunststof koetswerkpanelen zullen aanwezig zijn. Het uiterlijk leunt nog relatief dicht aan bij de Tridion 4 concept car die het merk in 2001 op de IAA in Frankfurt voorstelde. Die mat 3,65m in de lengte, een dikke meter langer dan de huidige Smart. Verwacht wordt dat het productiemodel een gelijkaardige lengte laat opmeten.

De nieuwe Smart zal op de bodemplaat staan die Daimler Chrysler in samenwerking met Mitsubishi ontwikkelde. Bij de Japanners wordt die gebruikt voor de nieuwe Mitsubishi Colt, die in thuisland Japan reeds op de markt is. Zowel de Mitsubishi als de Smart zullen bij het Nederlandse NedCar van de band lopen. Het nieuwe model zal luisteren naar de naam “forfour”. Die naam duidt meteen op de bedoeling van de wagen en alle modellen van Smart zullen in de toekomst een dergelijke typeaanduiding meekrijgen. Verwacht u dus maar al aan een Smart “fortwo” of Smart “forfun”.