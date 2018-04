Cadillac Sixteen: 1000pk en 1355Nm!

Door: BV

I

n 1930, toen het merk tot de absolute wereldtop behoorde, kwam Cadillac als eerste constructeur ooit met een 16-cilindermotor voor de dag. Dat doet de constructeur nu nog eens over met de ontwerpstudie ?Sixteen?, naar het aantal cilinders dus. Daarmee sluit het 100 jaar oude Cadillac op sensationele wijze haar verjaardagsjaar af.

Deze limousine is niet minder dan 5,67m lang en heeft een indrukwekkend grote wielbasis van 3,55m. De enorm lange motorkap en quasi buitensporig grote wielen (24-duims, voorzien van 265/40 R25 banden) zijn de meest opmerkelijke stijlkenmerken. Onder de klassiek geproportioneerde koets schuilt een massa toptechnologie. Zo werd voor het onderstel een chassistunnel van staal gebruikt waarop de voorste en achterste buizenstructuren van geëxtrudeerd aluminium gemonteerd zijn. Samen met de aluminium koets zorgt dat voor een -naar grootte- zeer laag gewicht van 2.220kg.

In het interieur proberen de ontwerpers de klassieke atmosfeer van een luxeauto uit de jaren ?30 weer op te roepen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van doorstikt leer, notenhout, een door kristalglas beschermde wijzerplaat, een klok van Bvlgari en zelfs roomkleurige zijden matten die met de hand geweven zijn.

De motorkap, die bestaat uit twee vleugels die in de lengterichting elektrisch openen, geeft toegang tot de krachtbron. Die is atmosferisch en heeft 16 cilinders met een boring van 105mm en een slag van 98mm, wat overeenkomt met een inhoud van 13,6l. Die is goed voor 1.000pk (!) bij 6.000t/min en 1.355Nm (!!) bij 4.600t/min. De sturing van de aluminium krachtbron kan evenwel in stappen een aantal cilinders uitschakelen. Als het vermogen niet noodzakelijk is, zullen slechts 8 of zelfs maar 4 cilinders gebruikt worden. Samen met de over 40° verstelbare nokkenas, moet dat het verbruik beperken. De Sixteen mag niet meer verbruiken dan een conventionele V8. Hoe de Sixteen presteert is niet bekend.